상품수 최대 증가 지역은 충남 300% 트래픽 최대 증가 지역은 충북 245% 클룩 한국서 고속버스∙KTX 등 다리 놓았다

[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌 숙박·교통·액티비티 예약 플랫폼 클룩(Klook)은 올해 한국을 방문한 외국인의 로컬(지방) 여행 상품 수가 전년 대비 100% 증가했다고 29일 밝혔다.

클룩은 한국관광공사, 코레일, 지자체 등과 협력해 로컬 관광 활성화를 위해 다양한 관광 콘텐츠 발굴과 상품화, 교통편 연결 지속적으로 추진하고 있다.

올해 클룩 내 상품 수가 가장 크게 증가한 지역은 충남으로, 전년 대비 300% 성장률을 기록했다. 이어 전북(114%), 경주(76%), 대구(64%), 충북(50%) 순으로 상품 수가 크게 증가했다.

전년 대비 여행객들의 관심도가 가장 큰 폭으로 증가한 지역은 충북과 경북 경주로 나타났다. 충북 여행 상품의 트래픽은 245% 증가했으며 경주는 149% 증가했다. 이외에도 대구(92%)와 충남(55%), 전북(25%) 등에서 고른 성장세가 확인됐다.

지금까지 내,외국인 모두 부산, 강원, 경기, 전남으로 가는 사람들이 많았는데, 새로운 지역들이 속속 외국인들의 인기여행지로 떠오르게 된 것이다.

지역별 인기 상품으로는 충북에서는 ‘단양 투어’가 높은 관심을 받았고, 경주에서는 ‘경주 투어’와 ‘경주월드’가 대표 상품으로 꼽혔다. 대구에서는 ‘이월드 & 83타워 일일 투어’, 충남에서는 ‘청양 얼음골 투어’가 여행객들의 주목을 받았다.

지방 관광 상품에 가장 큰 관심을 보인 국가는 대만, 미국, 필리핀, 싱가포르 순으로 나타났다.

클룩은 외국인 대상 고속버스 예매 서비스와 KTX 구간 승차권 상품 등 다양한 교통 수단을 제공하며 이동 편의성을 높이고, 지역 관광에 대한 관심 확대에 기여하고 있다.

특히 지난 10월에는 한국철도공사(코레일)와 외국인 대상 실시간 철도 승차권 판매 계약을 체결했으며, 해당 서비스는 내년 1분기 중 정식 출시될 예정이다.

이와 함께 외래 관광객의 지방 방문을 늘리기 위한 홍보·마케팅 활동도 병행하고 있다. 수도권 외 지방 소도시 여행 상품을 대상으로 상시 5~15% 할인 혜택을 제공하는 한편, 경상도·충청도·전라도 등 권역별 주요 투어 상품 큐레이션 페이지를 운영해 고객이 지역별 상품을 한눈에 확인할 수 있도록 지원하고 있다.

아울러 고속버스 예매 페이지 내 상품 큐레이션 페이지 배너 노출을 통해 이동 수단과 체험 상품 간 연계를 강화하고, 클룩 해외 지사와의 마케팅 협업을 통해 글로벌 고객의 지방 여행 접근성을 높이고 있다.

이준호 클룩 한국 지사장은 “올해 지방 여행 상품 수와 트래픽이 크게 증가하면서 외국인 관광객의 지방 관광 수요를 뚜렷하게 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 지역별 관광 콘텐츠 발굴과 교통 연계 상품 강화를 통해 외국인 관광객의 지방 방문을 꾸준히 늘려 나가겠다”고 말했다.