[헤럴드경제=최은지 기자] 홈앤쇼핑은 2026년 새해 첫날인 1월 1일, 프리미엄 스킨케어 브랜드 AHC의 최신상 제품인 ‘AHC 풀 리프트 아이크림 포 페이스(+PDRN 앰플)’를 론칭한다고 29일 밝혔다.

이번 방송은 1월 1일 오전 8시 15분, 오후 2시 20분, 오후 9시 45분 등 하루 세 차례에 걸쳐 진행되며 시청자들을 만난다.

새롭게 선보이는 ‘AHC 풀 리프트 아이크림 포 페이스’는 아이크림 하나로 눈가부터 얼굴 전체를 관리할 수 있는 멀티 리프팅 솔루션을 특징으로 한다. 특히 지난 시즌 대비 콜라겐 함량을 525% 대폭 늘려 역대 최대 콜라겐을 함유했으며, 우유 엑소좀과 캐비어 유래 PDRN 성분을 더해 리프팅과 탄력 케어 기능을 한층 강화했다.

이 제품은 눈가뿐만 아니라 탄력이 고민되는 팔자 주름, 턱선 등 다양한 부위에 활용할 수 있어 간편하면서도 집중적인 안티에이징 관리가 가능하다. AHC의 기술력이 집약된 포뮬러는 피부에 빠르게 흡수되면서도 깊은 보습감을 제공해, 꾸준히 사용 시 피부 결 정돈과 탄탄한 피부 표현을 돕는다.

이번 론칭 구성에는 PDRN 앰플이 함께 포함된다. 앰플은 외부 자극으로 지친 피부에 영양을 공급하며, 아이크림과 함께 사용하면 시너지 효과를 기대할 수 있다. 부드러운 발림성과 산뜻한 마무리감으로 아침, 저녁 관계없이 데일리 케어용으로 적합하다.

홈앤쇼핑은 이번 론칭을 기념해 사전 이벤트도 진행한다. 오는 31일까지 상품에 대한 기대평을 작성한 고객 중 추첨을 통해 100명에게 메가커피 아이스 아메리카노를, 30명에게는 ‘AHC 풀 리프트 아이크림 40ml’ 정품을 증정한다.

홈앤쇼핑 관계자는 “AHC 풀 리프트 아이크림에 대한 고객들의 기대에 보답하고자 특별 이벤트를 마련했다”며 “신년 첫 방송과 함께 제품의 매력을 미리 경험하고 풍성한 쇼핑 혜택을 누리시길 바란다”고 전했다.