우크라이나 집권 여당 의원들이 법안 표결을 대가로 거액의 뒷돈을 챙긴 정황이 드러나 반부패 당국이 전격 수사에 착수했다. 볼로디미르 젤렌스키 대통령의 정치적 기반이자 코미디언 시절 동업자들이 대거 연루되면서 젤렌스키의 리더십도 최대 위기를 맞았다.

조직적 돈봉투 살포 27일(현지시간) 우크라이나 국가반부패국(NABU)은 여당 ‘국민의종’ 당사와 의회 교통·인프라 위원회 사무실 등을 압수수색했다. 당국은 유리 키시엘 등 현직 의원 4명에게 뇌물 수수 혐의를 통보하며 “현직 의원들이 포함된 조직적 범죄 집단을 적발했다”고 공식 발표했다.

수사 결과, 상임위 위원장급은 월 1만~1만 5000달러(약 1445만~2167만원), 일반 의원들은 5000달러(약 723만 원)씩을 표결 대가로 챙긴 의혹을 받고 있다. 우크라이나 국회의원의 공식 월급이 수백 달러 수준인 점을 고려하면, 월급의 수십 배에 달하는 뒷돈이 조직적으로 오간 셈이다.

이번 수사의 화살은 젤렌스키 대통령의 최측근들을 향하고 있다. 수사 대상인 유리 키시엘 교통위원장과 세르히 셰피르 전 대통령 수석보좌관은 모두 젤렌스키의 고향 친구이자 대학 동문이다. 특히 셰피르는 젤렌스키와 함께 제작사 ‘크바르탈95’를 설립했던 핵심 동업자다.

당국은 이들 사이의 비밀 대화 도청 자료를 확보한 것으로 알려졌다. 앞서 탐사매체들은 젤렌스키 대통령이 해외 법인 지분을 셰피르 등에게 넘겨놓고 수익을 챙겨왔다는 의혹을 제기하기도 했다. 여기에 또 다른 동업자인 티무르 민디치는 1억 달러 규모의 공기업 비리 주범으로 지목됐으나, 압수수색 직전 해외로 도주해 수사 정보 유출 의혹까지 불거진 상태다.

연이은 측근 비리는 젤렌스키 대통령을 정치적 벼랑 끝으로 몰고 있다. 최근 설문조사에서 우크라이나 국민의 59%는 이번 비리 사건에 대해 “대통령에게 개인적 책임이 있다”고 답했다.

외부의 시선도 차갑다. 서방 지원국들은 우크라이나의 고질적인 부패 문제를 전쟁 지원의 걸림돌로 지적하며 강력한 정화를 요구해왔다. 젤렌스키 대통령이 최근 반부패국(NABU)에 대한 검찰의 감독권을 강화하려다 ‘수사 방해’라는 국내외 반발에 부딪혀 철회한 점도 도덕성에 타격을 입혔다.

현지 언론은 “전쟁 중에도 이어진 권력층의 부패가 서방의 원조 동력을 약화시킬 수 있다”며 이번 수사가 젤렌스키 정부의 생존을 가를 분수령이 될 것으로 전망했다.