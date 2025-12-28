계약갱신요구권 사용 비중 급증 전셋값 상승세 영향 등으로 분석

[헤럴드경제=홍태화 기자] 올해 서울 아파트 갱신 계약을 한 임차인의 절반이 계약갱신요구권(계약갱신청구권)을 사용한 것으로 나타났다. 전월세 가격 상승이 지속된 영향으로 분석됐다.

28일 국토교통부 실거래가시스템에 신고된 서울 아파트 전월세 거래 내역을 분석한 결과 올해 갱신 계약 비중은 41.7%로 지난해 31.4%에 비해 10%포인트 이상 확대됐다.

특히 계약갱신요구권을 사용한 비중은 작년 32.6%에서 올해는 49.3%로 급증했다. 갱신 계약을 한 임차인의 절반 가까이가 전월세 가격 인상률을 5% 이하로 낮추기 위해 갱신권을 썼다.

서울 아파트 갱신권 사용 비중은 역전세난이 심각하던 2023년 30%대까지 급감했다가 이후 전셋값이 상승하며 작년 하반기 이후 다시 증가 추세를 보인다.

월세 상승세도 올해 두드러졌다. 한국부동산원의 주택가격동향조사 통계에 따르면 올해 1월부터 11월까지 서울 아파트 월세(보증부 월세)는 누적 3.29% 올라 동기간 전셋값 상승률(3.06%)을 추월했다.

또 다른 시세 조사 기관인 KB국민은행이 중형(95.86㎡) 이하를 대상으로 조사한 서울 아파트 월세 지수는 지난달 130.2까지 오르며 관련 통계가 공개된 2015년 12월 이후 역대 최고를 기록했다.

국토교통부 실거래가 시스템 자료 분석 결과 서울 아파트 전세 보증금은 지난해 평균 5억7479만원에서 올해는 6억87만원으로 4.5% 올랐다.

월세액(보증금 제외)은 지난해 평균 108만3000원에서 올해는 114만6000원으로 5.8% 상승했다. 특히 새로 임대차 계약을 맺은 신규 월세 계약의 평균 월세액은 지난해 112만6000원에서 올해 130만9000원으로 16.3% 상승했다.

월세를 끼지 않은 신규 전세 계약의 평균 보증금이 작년 5억7666만원에서 올해 6억3439만원으로 10% 오른 것과 비교해 월세 상승 폭이 더 가팔랐다.