[헤럴드경제=천예선 기자] 올해 미국에서 도널드 트럼프 대통령의 관세 정책 때문에 수입업체의 비용 부담이 커지면서 기업 파산 신청도 함께 늘고 있는 것으로 나타났다.

워싱턴포스트(WP)는 27일(현지시간) 산업 데이터 분석업체 ‘S&P 글로벌 마켓 인텔리전스’ 자료를 토대로 “올해 1∼11월 미국에서 최소 717개 기업이 파산을 신청했다”고 보도했다.

이는 작년 같은 기간에 있었던 파산 신청보다 14% 많으며, 금융위기 직후인 2010년 이래 최대치다.

기업들은 파산 사유로 인플레이션과 금리, 그리고 공급망 차질과 비용 증가를 일으킨 트럼프 행정부 무역 정책을 지목했다.

올해에는 특히 제조, 건설, 운수 등 산업계 기업의 파산 신청이 증가한 게 이전 해와 다르다고 WP는 주목했다.

이들 분야는 트럼프 대통령의 관세 정책으로 큰 타격을 입었는데 연방정부 통계에 따르면 특히 제조업 분야에서는 지난 1년간 일자기 7만여개가 사라졌다.

패션과 주택용 가구 등 재량 소비와 서비스 기업들의 파산 신청이 산업계 다음으로 많았는데 이는 고물가에 지친 소비자들이 필수품만 구매하려고 한다는 신호라고 WP는 해석했다.

경제학자들과 재계 전문가들은 수입을 많이 하는 기업들이 무역전쟁의 압박을 크게 받았다고 평가했다.

이들 업체는 고객을 잃을 두려움 때문에 관세 인상 뒤에도 가격을 그만큼 올리기를 주저했다.

지난 11월 물가 상승률은 2.7%로 다수 경제학자의 전망보다 낮았지만, 여전히 많은 기업이 가격을 올리기보다는 관세 인상에 따른 비용을 자체적으로 흡수하고 있다.

이에 따라 이미 취약한 기업들이 먼저 도태되고 있다고 전문가들은 평가했다.

제프리 소넌펠드 예일대 경영대 교수는 “기업들은 관세 비용과 더 높은 금리를 상쇄하려고 최선을 다하고 있지만 한계가 있다. 가격 결정권이 있는 기업들은 시간을 두고 (소비자에) 비용을 전가하겠지만 다른 기업들은 사업을 접을 것”이라고 말했다.

경제 컨설팅업체 코너스톤리서치에 따르면 자산 규모가 10억달러가 넘는 ‘메가 파산’이 올해 상반기 급증했는데 이들 대기업은 고물가와 고금리 때문에 소비자 수요가 줄고 자금을 조달하기 어려웠다.

또 재생에너지와 국제 무역 관련 연방정부 정책이 바뀐 것도 사업이 힘들어진 이유였다.

파산 업체 중에는 주택용 태양광 기업이 여럿 있었는데 이들은 정부 세제 혜택 감소와 태양광 사업에 필요한 수입 소재에 부과된 고율 관세를 파산 사유로 들었다.

