민주당 “당정 분리·공정 경선 가치 수십 년 후퇴”

[헤럴드경제=경예은 기자] 더불어민주당은 김기현 국민의힘 의원이 청탁금지법 위반 혐의로 기소된 것과 관련해 “정당 민주주의의 심장부가 어떻게 타락했는지를 드러내는 상징적 사건”이라고 평가했다.

박경미 민주당 대변인은 27일 서면 브리핑을 통해 이같이 밝혔다. 박 대변인은 “당대표 당선 대가로 대통령 배우자에게 수백만 원 대의 명품백이 전달됐다는 의혹은 그간 쌓아온 당정 분리와 공정 경선의 민주적 가치를 수십 년 전으로 퇴행시켰다”고 지적했다.

이어 “대통령실이 당대표 경선에 깊숙이 개입했을 뿐 아니라 명품백이라는 부적절한 매개체가 동원됐다면 이는 개인 비리를 넘어 공적 시스템을 사적 거래와 뇌물로 치환하려 한 국기 문란 행위”라며 “진실 규명과 그에 대해 책임지는 자세만이 정당 민주주의를 되살리는 길”이라고 언급했다.

앞서 민중기 특별검사팀은 이날 2023년 국민의힘 당 대표 선거 지원의 대가로 김건희 여사에게 시가 267만원 상당의 로저비비에 가방을 제공한 혐의를 받는 김 의원과 그의 배우자 이모씨를 청탁금지법 위반 혐의로 불구속 기소했다.