26일부터 적설량 최대 27.9㎝ 예상

[헤럴드경제=한영대 기자] 연말 연휴를 맞은 미국 뉴욕에 폭설이 내릴 가능성이 커지면서 해당 지역 항공편이 대거 취소 및 지연되는 사태가 발생하고 있다.

뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 뉴욕시에는 26일(현지시간) 오후부터 12.7∼22.8㎝의 눈이 내릴 것으로 예보됐다. 일부 지역에서는 적설량이 27.9㎝에 달할 것으로 예상됐다.

27일 새벽까지 시간당 2.5∼5㎝가 내릴 것으로 전망됐으며 밤사이 기온이 영하로 내려가며 도로가 얼어붙을 수 있을 것으로 예상됐다. 일부 지역에서는 3년만 가장 많은 적설량을 기록할 것으로 추산됐다.

뉴욕시뿐 아니라 뉴저지주와 코네티컷주 등에도 폭설이 예보됐다. 폭설 예보에 뉴욕을 오가는 항공편 수천편이 취소·지연됐다.

뉴욕·뉴저지 항만청에 따르면 이번 휴가철 1500만명이 공항과 다리, 터널을 이용해 이동할 것으로 예상됐다. 그러나 이날 폭설 예보에 존 F. 케네디 국제공항, 라과디아 공항, 뉴어크 공항 등 뉴욕 인근 주요 공항 3곳에서 각각 출발·도착 항공편 수백편이 취소·지연됐다.

이날 오후 4시 기준으로 미국 국내선·국제선 항공편 1472편이 취소됐고, 5500편 이상이 지연됐다.

항공편 취소·지연은 27일에도 계속될 전망이다. 제트블루 항공은 27일 예정된 비행편의 15%에 해당하는 154개 항공편의 운항을 취소했다고 밝혔다.

뉴욕시는 폭설에 대비해 위해 만반의 제설 준비에 나서고 있다. 뉴욕시 비상관리국은 겨울철 비상 관리 계획을 가동했으며 염수 살포기 700대 이상을 준비했다고 밝혔다. 5㎝ 이상 눈이 내리면 투입될 제설차 2200대도 준비돼 있다고 비상관리국은 덧붙였다. 호컬 주지사는 뉴욕시 외곽 지역에는 주 정부가 제설차 1600대 이상을 투입할 예정이며, 정전 사태에도 대비하고 있다고 밝혔다.