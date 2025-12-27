폐장 앞두고 막판 물량 몰려

[헤럴드경제=정윤희 기자] 올해 분양 시장은 폐장을 앞두고 막판 물량이 집중되면서 활기를 띠는 모습이다.

27일 부동산R114에 따르면 12월 마지막 주에는 전국 10곳에서 총 6692가구(일반분양 5576가구)가 분양을 시작한다.

구체적으로는 경기도 용인시 처인구 역북동 ‘용인푸르지오클루센트’, 인천 중구 운남동 ‘영종국제도시신일비아프크레스트(1·2단지)’, 울산 중구 반구동 ‘태화강센트럴아이파크’ 등에서 청약 접수를 진행한다.

용인푸르지오클루센트는 지하 3층∼지상 29층, 6개 동, 전용면적 84㎡ 총 748가구 규모로 조성된다. 단지는 에버라인 명지대역이 약 600ｍ 떨어진 도보권이다. 또 용인시청, 용인세무서, 용인우체국, 용인교육지원청, 용인동부경찰서, 용인문화예술원 마루홀 등이 모여있는 용인시행정타운과 약 1.2㎞ 떨어져 있다.

태화강센트럴아이파크는 지하 2층~지상 28층, 6개 동, 전용면적 84㎡ 단일면적으로 구성되며 총 704가구 규모로 조성된다. KTX가 정차하는 동해선 태화강역이 차량으로 5분거리에 위치하며 태화강변, 동천강변 산책로, 학성공원 등이 가깝다.

다음 주 견본주택(모델하우스) 개관은 없다.