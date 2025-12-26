정원오 성동구청장 민주당 서울시장 후보 경선을 위해 조만간 사퇴할 예정으로 고광현 부구청장이 성동구처장 권한대행 역할 맡을 것 예상

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)는 고광현 서울시 국장을 부구청장으로 발령냈다.

고 부구청장은 전북 부안 출신으로 서울시립대를 졸업하고 서울시 7급 특채를 통해 서울시에 들어와 장애인복지정책과장, 복지정책과장 등을 거친 후 지난해 1월 1일자로 3급(부이사관)으로 승진한 후 지방행정연수원에서 1년간 연수를 받았다.

정원오 구청장은 서울시립대 후배인 고 국장을 내년 공로 연수 들어가는 김희갑 부구청장 후임으로 낙점했다.

이는 더불어민주당 서울시장 후보 경선을 위해 조만간 사퇴할 예정인 정 구청장이 고광현 부구청장으로 하여금 구처장 권한대행으로 맡기겠다는 계산을 한 것으로 보인다.그

한편 민선 8기 유보화 전 부구청장, 김희갑 부구청장에 이어 고광현 부구청장까지 모두 품성이 매우 좋은 간부로 성동구 직원들은 근래 부구청장 복이 있다는 평가가 자자하다.

◆서울 성동구

<3급 전입>▲ 부구청장 고광현(현 서울특별시 행정국)

<4급 승진 및 전출>▲통합돌봄국장 정은숙(현 통합돌봄과장) ▲스마트포용도시국장 배경득(현 총무과장) ▲성동구의회 전출 방돈석(현 어르신복지과장) ▲서울특별시 전출 김은경(현 문화체육과장)

<5급 전보>▲소통담당관 직무대리 이은지(현 총무과 행정팀장) ▲총무과장 조인동(현 기획예산과장) ▲문화체육과장 직무대리 박영수(현 감사담당관 감사청렴팀장) ▲기획예산과장 이신정(현 소통담당관) ▲지역경제과장 직무대리 방상규(현 총무과 인사팀장) ▲통합돌봄과장 직무대리 고윤아(현 통합돌봄과 돌봄기획팀장) ▲어르신복지과장 배은화(현 지역경제과장) ▲장애인복지과장 신경숙(현 성수2가제3동장) ▲기초복지과장 반경자(현 왕십리도선동장) ▲지속발전도시과장 박미자(현 응봉동장) ▲왕십리도선동장 조유현(현 용답동장) ▲응봉동장 직무대리 이양엽(현 교통지도과 주차기획팀장) ▲성수1가제2동장 고현정(현 지속발전도시과장) ▲성수2가제3동장 직무대리 이근희(현 어르신복지과 어르신정책팀장) ▲ 용답동장 직무대리 박미정(현 기획예산과 기획정책팀장)

<6급 팀장 전보>▲감사청렴팀장 신혜경(현 재무과 재산관리팀장) ▲행정팀장 남기남(현 기획예산과 예산팀장) ▲인사팀장 이경채(현 총무과 후생노무팀장) ▲후생노무팀장 이지현(현 기획예산과 민관협력팀장) ▲자치사업팀장 정윤희(현 교육지원과 평생교육팀장) ▲마을공동체팀장 남라영(현 문화체육과 문화관광팀장) ▲미래교육팀장 박대웅(현 도시계획과 광고물관리팀장) ▲평생교육팀장 전지영(현 민원여권과) ▲문화예술팀장 정화수(현 복지정책과 반려동물팀장) ▲문화관광팀장 이정훈(현 통합돌봄과) ▲기획정책팀장 강국화(현 스마트도시과 스마트정책팀장) ▲예산팀장 장성욱(현 행당제1동 민원행정팀장) ▲민관협력팀장 박세인(현 건축과) ▲재산정책팀장 김부수(현 지역경제과 지역경제팀장) ▲재산관리팀장 장정인(현 일자리정책과 일하는시민팀장) ▲지역경제팀장 김민경(현 스마트도시과 포용도시팀장) ▲일자리정책팀장 윤애란(재무과 재산정책팀장) ▲일하는시민팀장 이진주(현 교육지원과) ▲재산1팀장 정명희(현 세무2과 38세금징수팀장) ▲재산3팀장 김진호(현 세무2과) ▲자동차세팀장 천성세(현 세무1과 재산3팀장) ▲38세금징수팀장 이윤정(현 세무1과 재산1팀장) ▲돌봄기획팀장 현지혜(현 희망복지과 희망복지팀장) ▲어르신정책팀장 김미경(현 자치행정과 자치사업팀장) ▲어르신시설팀장 김선미(현 감사담당관) ▲희망복지팀장 이미경(현 행당제2동 복지돌봄팀장) ▲지역돌봄팀장 정재신(현 성수2가제3동) ▲반려동물팀장 백진태(현 교통행정과) ▲보육기획팀장 김미선(현 자치행정과 마을공동체팀장) ▲주차기획팀장 김정미(현 성평등가족과 보육기획팀장) ▲스마트정책팀장 유민(현 교육지원과 미래교육팀장) ▲포용도시팀장 지미희(현 정보통신과 통신보안팀장) ▲통신보안팀장 이금선(현 일자리정책과 일자리정책팀장) ▲왕십리도선동 민원행정팀장 김규임(현 응봉동 민원행정팀장) ▲왕십리제2동 복지돌봄팀장 박철환(현 마장동 마을행정팀장) ▲마장동 민원행정팀장 신선의(현 문화체육과 문화예술팀장) ▲마장동 마을행정팀장 정보문(현 성수1가제2동) ▲사근동 민원행정팀장 한순임(현 왕십리도선동 민원행정팀장) ▲사근동 마을행정팀장 김병조(현 행당제2동 민원행정팀장) ▲사근동 복지돌봄팀장 차현희(현 응봉동 복지돌봄팀장) ▲행당제1동 민원행정팀장 성준영(현 주택정책과) ▲행당제1동 복지돌봄팀장 김명수(현 금호2-3가동 복지돌봄팀장) ▲행당제2동 민원행정팀장 김혜선(현 송정동 마을행정팀장) ▲행당제2동 복지돌봄팀장 서은진(현 사근동 복지돌봄팀장) ▲응봉동 민원행정팀장 박정화(현 성수2가제1동 마을행정팀장) ▲응봉동 복지돌봄팀장 오미경(현 금호2-3가동 민원행정팀장) ▲금호2-3가동 민원행정팀장 채현경(현 성수1가제2동 복지돌봄팀장) ▲금호2-3가동 복지돌봄팀장 정미아(현 왕십리제2동 복지돌봄팀장) ▲성수1가제2동 복지팀장 강호(현 행당제1동 복지돌봄팀장) ▲성수2가제1동 마을행정팀장 모윤숙(현 장애인복지과) ▲송정동 마을행정팀장 안상규(현 송정동)

<겸임해제>▲ 어르신시설팀장 겸임 해제 정원석(현 어르신복지과 어르신지원팀장)

<전출>▲ 성동구의회 전출 권혜영(현 지속발전도시과)

<직무대리>▲치수과장 직무대리 오상호(현 지수과 하수계획팀장) ▲토목과장 직무대리 문철(현 토목과 토목팀장)

<6급 전보>▲감사담당관 김형주(현 교육지원과) ▲민원여권과 박정숙(현 금호4가동) ▲기획예산과 김윤희(현 통합돌봄과) ▲어르신복지과 천송희(현 재무과) ▲아동청년과 이숙현(현 민원여권과) ▲주택정책과 김수현(현 스마트도시과) ▲주택정책과 정윤성(현 왕십리도선동) ▲청소행정과 정승화(현 자치행정과) ▲통합돌봄과 이지연(현 복지정책과) ▲행당제2동 최은주(현 성수2가제1동) ▲감사담당관 박기원(현 토목과) ▲총무과 함숙진(현 성평등가족과) ▲곽윤정 민원여권과 (현 복지정책과) ▲ 재무과 양수미(현 행당제2동) ▲통합돌봄과 김정미(현 성수2가제1동) ▲통합돌봄과 변수연(현 응봉동) ▲성평등가족과 이경은(현 돌봄건강과) ▲도시계획과 김태윤(현 행정관리국) ▲토지관리과 박진아(현 행당제1동) ▲교통행정과 김주영(현 주택정책과) ▲토목과 이하용 (현 정보통신과) ▲지속발전도시과 이혜민(현 지역경제과) ▲정보통신과 김민정(현 지속발전도시과) ▲보건소 장원미(현 총무과) ▲송정동 김영삼(현 성수1가제1동) ▲감사담당관 김영주(현 세무1과) ▲세무1과 고명아(현 세무2과) ▲세무1과 석기원(현 세무2과) ▲세무1과 오승희(현 세무2과) ▲세무1과 유선희(현 감사담당관) ▲ 세무2과 김금숙(현 세무1과) ▲세무2과 박은숙(현 세무1과) ▲세무2과 염은주(현 세무1과) ▲왕십리제2동 송수영(현 어르신복지과) ▲금호4가동 윤세운(현 옥수동) ▲옥수동 김도환(현 금호4가동) ▲응봉동 유재경(현 교통지도과)