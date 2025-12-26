2026년 정기인사 및 조직개편 단행 성과 창출·밸류업 연계 위한 인물 중용 “시중은행 걸맞은 미래 경쟁력 확보”

[헤럴드경제=김은희 기자] iM금융그룹이 금융소비자 전담조직을 신설한다. 그룹전략총괄(CSO)과 그룹재무총괄(CFO)를 분리하고 전략총괄 임원으로는 외부 전문가를 영입했다.

iM금융은 26일 그룹임원인사위원회와 이사회를 열고 이러한 내용을 골자로 하는 조직개편과 함께 정기인사를 단행했다고 밝혔다.

이번 인사는 ▷성과 창출과 밸류업(기업가치 제고) 연계를 위한 임원·경영진 중용 ▷차기 경영진 육성 관점의 임원·경영진 구성 ▷그룹 전략 실행력 제고를 위한 우수 인재 영입 등을 원칙으로 시행했다.

일단 시중은행에 걸맞은 그룹의 미래 경쟁력 확보와 전략 실행력 제고를 위해 CSO와 CFO를 분리한다. 그룹가치경영총괄은 은행 가치경영그룹을 겸직해 지주와 은행의 브랜드 및 사회공헌업무를 통합 관리하게 된다

지주 내 금융소비자보호를 위한 전담조직을 신설하고 생산적 금융 추진 체계와 AI(인공지능) 거버넌스도 마련했다. 이와 함께 자회사 경영관리 및 신사업, 시너지 강화 등 지주 핵심 기능을 강화하는 방향으로 조직을 재편한다.

천병규 부사장(그룹재무총괄)이 재선임됐고 이유정 전무(준법감시인), 신용필 전무(그룹가치경영총괄), 이창영 전무(ESG전략경영연구소장 겸 이사회사무국장)가 상무에서 전무로 승진했다. 신규 임원으로는 외부영입 인재인 엄중석 전무(그룹전략총괄)와 내부 김용 상무(경영지원실장)가 선임됐다. 금융소비자보호 정책 대응을 위해 은행 CCO(금융소비자보호 총괄책임자)가 그룹 CCO를 겸직한다.

iM뱅크 조직개편은 본부조직의 효율적 운영과 전문성·경쟁력 강화에 방점을 찍었다. 브랜드 업무 전문성 향상을 위해 가치경영그룹과 기관영업그룹을 분리했고 부서 단위에서는 시너지 영업 강화를 위한 시너지사업팀, 생산적금융 대응을 위한 전문팀, 미래혁신투자팀 등을 신설했다.

임원 인사는 김기만 부행장(수도권그룹)과 이광원 부행장보(CISO)를 재선임하고 최상수 부행장(기관영업그룹)과 신성우 부행장보(투자금융그룹)를 각각 부행장보와 상무에서 부행장과 부행장보로 승진 재선임했다. 신규 임원으로는 이봉주 상무(준법감시인), 이제태 상무(영업지원그룹), 류희장 상무(여신그룹), 오현석 상무(마케팅그룹), 신수환 상무(경영전략그룹)를 선임했다.

이 밖에 올해 말 임기 만료인 iM에셋자산운용 대표이사로 하나자산운용 출신 권정훈 전무를 영입했다.

황병우 iM금융 회장은 “임원과 경영진의 잦은 교체가 가져오는 리스크를 예방하고 일관성 있는 정책을 기반으로 최우선 과제인 밸류업에 집중해 성과를 창출할 수 있도록 경영진을 구성했다”며 “앞으로도 명확한 인사원칙하에 합리적인 기준에 따라 우수 인재 육성과 영입을 지속할 것”이라고 말했다.