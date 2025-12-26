14세기 이탈리아에서 르네상스가 꽃피웠던 것은 예술가 후원에 적극적이었던 메디치가(家)가 있어 가능했습니다. 예술가들에게 후원은 지속가능한 예술활동을 위한 자양분이 되죠. K-컬처도 마찬가지입니다. 물심양면으로 후원해준 ‘그들’이 있어 글로벌 무대에서 두각을 나타낼 수 있었습니다. 헤럴드경제는 연말 기획으로 우리 예술가들을 뒤에서 후원해 온 ‘K-메디치’를 조명합니다.

‘개척자’ 금호, ‘설계자’ 대원, ‘찐사랑’ 세아 인프라 만들고 생태계 재생한 큰 손 메디치 기업 사이 번지는 ‘문화적 노블레스 오블리주’ 시스템화, 전문화, 사회 통합형 진화한 메세나 창의적 영감 주고, 창작 기반 제공 ‘선순환 구조’

[헤럴드경제=고승희 기자] “제가 왜 ‘크라이슬레리아나’와 같은 어려운 곡을 골랐을까 싶어요. 회장님은 한 번도 제게 어떤 곡을 좋아한다고 말씀해 주시진 않았지만, ‘네가 좋아하는 곡을 나도 좋아한다’고 이야기해 주셨어요.”

지난 5월 고(故) 박성용(1931~205) 금호그룹 명예회장의 20주기 추모 음악회에서 피아니스트 손열음은 이렇게 말했다. 고인은 손열음의 ‘키다리 아저씨’였다. 두 사람의 인연이 시작된 것은 1998년. 그는 강원도 원주에서 나고 자라 고속버스를 타고 서울에 올라와 레슨을 받던 13세 소녀에게 첫 피아노를 선물한 사람이었다. “악기 걱정은 말고 피아노만 치라”고 말해주며 손열음의 성장을 지켜봤다.

손열음은 고인에 대해 “음악을 정말 사랑하셨다. 피아노 레슨을 다시 시작했다고 자랑하시면서 회장님께서 배우시던 피아노 선생님도 항상 음악회에 관객으로 오셨다”며 “하늘에서 내리는 비처럼 모든 땅에 영양분이 될 수 있는 것들을 심어 주려고 하셨던 분”이라고 회상했다.

한국 메세나의 ‘대부’인 박성용 회장의 금호문화재단을 필두로 국내 기업의 문화예술 후원 생태계는 압축 고도성장의 궤적과 흐름을 같이 한다. 예술계에선 초기의 메세나가 기업 이윤의 사회 환원이라는 ‘방어적 명분’, 창업주의 ‘개인적 콜렉션’에서 출발했다고 본다. 1990년대 후반부터 현재에 이르는 시기는 ‘K-메디치의 황금기’라 해도 과언이 아니다. 업계에선 “21세기에 접어들며 기업의 메세나는 시스템화, 전문화, 사회 통합형으로 진화하고 있다”고 설명한다. 예술가와 후원자가 수평적 동반자 관계를 맺으며, 기업의 정체성과 예술의 창의성을 결합해 사회 문제를 해결하고 지역 공동체를 재생하는 전략적 파트너십으로도 발전하고 있다.

지난해 한국메세나협회 조사에 따르면, 기업의 81.9%가 “예술가와 예술단체는 단순한 지원 대상이 아니라 협력 파트너”라고 답했다. 예술은 기업에 ‘창의적 영감’과 ‘문화에 앞장서는 기업’이라는 사회적 자본을 제공하고, 기업은 예술에 창작 기반과 경영 노하우를 제공하는 선순환 구조를 만드는 것이 지금의 ‘K-메디치의 본질’이다.

이지영 대원문화재단 사무국장은 “기업의 문화예술 후원은 다른 기업과의 이미지 차별화를 통해 고객의 충성도를 높이고, 유대감을 형성한다”며 “이러한 사회적 책임 경영은 사회와 소통하는 가장 세련된 방식으로, 공동체의 문화적 수준을 높이고 사회적 갈등을 치유해 장기적으로 기업 경쟁력을 이룰 수 있는 힘”이라고 강조했다. LG연암문화재단 관계자는 “메세나는 과거 기업의 문화예술에 대한 단순한 경제적 후원을 의미했지만 이젠 창의적이고 인문적인 사회를 위한 투자이자 구성원이 풍요롭고 행복한 내일을 누릴 수 있는 활동으로 확장됐다”고 말했다.

현재, 한국의 메세나는 ‘고립된 섬’이 아니다. 한 기업인의 용기 있는 시도가 또 다른 기업가에게 영감을 주고, 그것이 새로운 후원으로 용솟음치며 ‘메세나 이어달리기’의 위대한 유산을 만들어가고 있다.

‘기업 돈’으로 영재 타이틀을? ‘K-메디치 원형’ 금호문화재단

1998년 만 14세 미만의 아이들을 위한 무대가 생겼다. 어쩌면 생애 첫 ‘독주회’일 수도 있는 자리. 소위 “검증도 되지 않은 10대 초반의 아이들”에게 모험을 감행한 무대는 회의적이었다. ‘기업의 돈’으로 ‘영재 타이틀’을 만들어준다는 시선도 있었다. 하지만 굳건했다. ‘발굴’과 ‘육성’을 일관된 가치로 밀어붙인 금호문화재단의 뚝심은 옳았다.

금호문화재단 관계자는 “완성된 아티스트는 어느 날 갑자기 생겨나는 것이 아니다”라며 “한 명의 완성된 아티스트가 발굴되기 위해선 그 예술가가 첫발을 내딛고, 도전하며 발전할 수 있는 장이 필요하다고 판단해, 예술가의 탄생과 발전 과정에 기꺼이 함께했다”고 말했다. 금호문화재단은 후원자를 넘어 가장 리스크가 큰 ‘초기’에 투자하는 문화계의 벤처 캐피털이자 인큐베이터였다.

금호문화재단은 발굴한 영재를 무대에 세우기까지 그 어떤 차별도 없었다. 10대 연주자들에게 프로와 같은 리허설, 무대, 대우를 제공했고 음악가로의 자존감과 담대함을 심어줬다. ‘무대라는 자본’은 10대 소년 소녀들이 세계를 제패하게 하는 밑거름이 됐다. 1998년 ‘금호 영재’라는 타이틀로 세상에 나온 손열음, 김선욱, 조성진, 임윤찬 등 내로라하는 K-클래식 스타들이 금호가 발굴한 ‘금호 키즈’였다.

재단의 지원은 집요하다. 금호에게 메세나는 ‘스타 마케팅’이 아닌, 씨앗을 심고 싹을 틔우는 ‘농사’이기 때문이다. 한 음악계 관계자는 “항공료 지원이나 행정 처리는 기본이고, 명품 고악기를 무상으로 대여해 주는 ‘금호악기은행’은 많은 음악가에게 날개를 달아줬다”고 말했다.

실제로 그렇다. 바이올린 첼로와 같은 현악기는 워낙 고가라 대부분의 연주자는 후원이나 대여를 통해서만 악기를 만질 수 있다. 바이올리니스트 이수빈은 2016년부터 금호문화재단에서 후원받은 1794년산 주세페 과다니니 바이올린을 쓰고 있다. 그는 “어릴 때부터 대여해 악기를 써왔는데 어느덧 10년 가까이 과다니니를 쓰고 있다”며 “악기 자체가 뛰어나다 보니 음악적으로 함께 성장하게 된다”고 말했다. 1763년산 요하네스 밥티스타 과다니니를 후원받아 쓰고 있는 김동현은 “워낙 오랜 시간 잘 관리된 좋은 악기이다 보니 연주 때 충분한 퀄리티가 나오지 않으면 내 잘못이라는 생각이 들어 스스로에게 더 엄격해지고 더 발전하게 된다”는 장점을 말했다.

최근엔 지원 영역을 피아노, 현악기에서 관악기, 타악기, 성악으로 넓히며 기초 예술의 다양성을 확보하고 있다. 미술 분야에서도 ‘금호영아티스트’를 통해 107명의 신진 작가를 배출하며 ‘젊은 예술가의 등용문’이라는 정체성을 확고히 했다.

개척자 뒤에 설계자…메세나 이어달리기

선구자(박성용 회장)의 선견지명은 영재 발굴 시스템의 안착으로 이어졌다. 금호문화재단의 영재 발굴과 육성 시스템 성취는 이후 한국 기업에 “문화 후원은 미래에 대한 가장 확실한 투자”라는 포트폴리오를 보여줬다. 한국메세나협회 5대 회장(2003~2005)을 역임한 고인은 기업의 문화예술 지원을 개별 기업의 선택적 활동에서 재계 전체의 의무로 격상했다.

그는 “기업이 문화를 소비하는 주체가 아니라, 문화를 생산하는 토양을 만들어야 한다”며, 동료 기업인들에게 메세나 활동 동참을 권유했다. 이른바 ‘메세나 네트워크’가 만들어질 수 있었던 배경이다.

대원문화재단의 영재 지원 프로그램이나 세아이운형문화재단의 인재 육성 철학, 현대차정몽구재단의 온드림 시스템은 금호문화재단의 손이 닿지 않은 빈틈을 채우며 각 재단의 강점을 발휘했다. 업계에선 “선구자 격인 금호문화재단의 영재 발굴 시스템과 현장형 후원이 길을 닦았기에 이후 다양한 모델이 나올 수 있었다”고 본다.

대원문화재단은 음악가들의 가려운 곳을 긁어줬다. 금호문화재단이 생태계 조성을 위한 나무를 심었다면, 대원문화재단은 숲을 가꿨다. 박성용 회장이 개척자였다면, 김일곤 대원문화재단 이사장은 설계자였다.

1964년 런던 심포니 오케스트라의 내한공연 당시 티켓 구할 돈이 없어 공연장이었던 시민회관 조명실 근처에 숨어 브람스 교향곡 1번을 들었다는 김 이사장의 일화는 클래식 음악계에서도 유명하다. 그 시절의 경험은 2004년 설립한 대원문화재단의 설립 동기가 됐다. “재능 있는 음악가가 돈 때문에 꿈을 포기해선 안 된다”는 것이었다. 재단은 ‘클래식 음악’ 단일 장르에 집중해 고도의 전문성을 보여줬다.

독주 중심의 한국 클래식 음악계에 ‘실내악(Chamber Music)’이라는 씨앗을 뿌리고, 서울스프링실내악축제를 후원했다. 국내 유일의 클래식 전문상을 제정한 것은 클래식 음악가의 사회적 지위를 높이는 의미 있는 시도였다. 재단의 일 년 사업 중 대미를 장식하는 ‘대원음악상’은 1억원의 대상 상금을 통해 예술가들의 자존감과 권위를 세워줬다. 첫 회 수상자는 김선욱이었다.

대원문화재단은 예술가에게는 든든한 ‘언덕’이, 기업인에게는 ‘품격 있는 파트너’가 되며 생태계의 선순환 고리를 만들고 있다. 무대는 ‘관객이 완성한다’는 철학으로 예술가 지원을 넘어 ‘관객 교육’을 통해 생태계의 ‘마지막 퍼즐’도 맞췄다. 특히 2007년부터 삼성경제연구소와 함께 한 ‘뮤직 앤 컬처’ 프로그램을 통해 기업인과 음악인이 교감을 나눌 수 있도록 했다. 이지영 사무국장은 “기업인과 음악인의 경계에 서 있는 매개자로서 미래의 청중과 음악인이 만나게 하는 프로그램”이라고 했다.

꼬리를 물고 ‘메세나 릴레이’는 이어갔다. 세아이운형문화재단은 오페라를 너무도 사랑한 고(故) 이운형 회장의 유지가 아내 박의숙 이사장(현 세아홀딩스 부회장)을 통해 계승됐다. 세아는 묵묵히 믿고 기다려주는 인재 양성, 시장 논리에 좌우될 수밖에 없는 ‘소수의 장르’인 오페라계에 다양성을 불어넣었다. 국립오페라단의 이사장이자 초대 후원회장을 지내며 명실상부 한국 오페라의 중흥기를 이끈 고인의 철학은 해마다 한 편씩 무료로 올리는 희소한 오페라 공연에도 묻어난다. 지난해엔 벨리니 ‘청교도’, 올해엔 드보르자크의 ‘루살카’를 올린 것이 그 예다. “당신만 오페라를 알면 모두가 오페라를 사랑하는 것”이라는 믿음으로 얻는 것 없이 내주는 ‘아낌없는 투자’다.

2007년 정몽구 명예회장의 사재 출연으로 설립된 현대차정몽구재단은 가장 진화한 형태의 ‘혁신 모델’을 구축했다. “재능 있는 미래 세대가 경제적 이유로 꿈을 포기하지 않도록 돕는 것”이라는 철학을 바탕으로 연주자들이 생애 주기를 관통하는 단계별 후원을 지원한 것이다.

재능 있는 인재를 발굴해 등록금과 학습 지원비를 제공하고, 독주에만 익숙한 영재들에게 협업과 조화의 가치를 일깨워주는 ‘온드림 앙상블’을 통해 음악캠프, 마스터클래스, 멘토링 클래스 등 전문적인 교육을 제공한다. 관객 앞에 설 수 있는 무대 데뷔 기회도 기본이다.

K-메디치 계의 큰손들…시스템·플랫폼 구축, 시장 창조, 지역 재생

K-메디치 계엔 큰 손들이 많다. 이들은 탄탄하고 거대한 시스템과 플랫폼으로 인프라를 구축하고, 시장을 창조하고, 사회 문제를 해결하며 예술계를 떠받치는 힘으로 작용한다.

삼성문화재단은 명실상부 ‘인프라 거인’이다. 21년 연속 기업 재단 중 지원 규모 1위를 자랑하는 막대한 자본을 해마다 투입한다. 국가에서도 감당하기 힘든 투자는 인프라 구축과 문화유산 보존에 집중한다. 리움미술관과 호암미술관을 통해 만나게 되는 블록버스터 전시들이 그렇다. ‘2025 메세나 대상’ 심사위원회는 “60년간 지속된 독보적인 예술 지원과 호암·리움미술관 운영을 통해 한국 예술 저변 확대에 기여했다”고 평가했다.

미술 전시 분야의 후원이 막강하나 음악 쪽도 눈여겨볼 만한 것들이 많다. 1997년부터 ‘삼성 뮤직 펠로우십’ 등을 통해 유망 연주자들에게 수십억 원을 호가하는 스트라디바리우스, 과르네리 등 명악기를 무상으로 대여한다. 바이올리니스트 김봄소리, 박수예, 랜들 구스비, 비올리니스트 이해수, 첼리스 한재민에게 수십억 원을 호가하는 스트라디바리우스, 과르네리 등 명악기를 무상으로 대여한다. 묵묵히 무대 뒤를 돌보는 것도 삼성의 몫이었다. ‘보이지 않는 기술’에 주목, 피아노 조율사 양성사업을 해온 것은 삼성문화재단 ‘인프라 메세나’의 정점이다.

LG연암문화재단은 플랫폼 경영의 선구자다. LG연암문화재단이 운영하는 LG아트센터는 한국 공연 시장의 판도를 뒤흔든 ‘게임 체인저’이자, 동시대 콘텐츠의 성지다.

2000년 서울 역삼동에 개관, 현재는 마곡 시대를 맞고 있는 이곳의 히트작이 숱하다. 개관 이듬해 초연한 뮤지컬 ‘오페라의 유령’의 7개월 장기 공연은 한국 뮤지컬계의 ‘산업화 시대’를 연 첫 작품이다. 관객 점유율 94%, 24만 명의 관객 동원이라는 성과를 거뒀다. 그뿐만 아니라 피나 바우쉬, 매튜 본, 로베르 르빠주, 이보 반 호브, 피터 브룩, 니나가와 유키오 등 세계적인 연극·무용 거장들의 작품을 한국 관객에게 선보였다. “공연의 대중적 흥행에 연연하지 말고 세계 최고 수준의 문화예술 공연을 국내에 소개할 수 있도록 하라”는 고(故) 구본무 LG 회장의 당부가 있었기에 가능한 일이었다. 재단은 이 공연장에 지난해에만 283억 4000만원을 지원했다. 지난 25년간 이곳은 단순히 감상을 위한 공연장이 아닌 ‘초격차 기술’과 ‘혁신적 고객 경험’을 실험하는 또 하나의 연구실인 셈이다.

현재차정몽구재단의 메세나 활동 중 가장 혁신적이고 사회적 파급력이 큰 사례는 한국예술종합학교와 협력하여 진행하는 ‘예술마을 프로젝트’다. 강원도 평창군 방림면 계촌마을에서 열리는 ‘계촌 클래식 축제’는 문화예술이 지역 소멸의 위기를 극복하고 마을 공동체를 재생시킬 수 있는지를 증명한 ‘살아있는 교과서’다.

2015년 시작된 이 프로젝트는 학생 수 급감으로 폐교 위기에 처했던 계촌초등학교를 살리기 위해 시작, 학교와 마을의 운명을 바꿨다. 지난해 10주년 축제에선 피아니스트 조성진과 지휘자 김선욱의 만남으로 엄청난 흥행을 거뒀다. 올해 11회 축제에서도 그 열기를 이어 1만 5000명의 관객이 방문, 누적 13만 7000명을 계촌으로 이끌었다. 인구 2000명의 시골 마으에 아이드의 음악 소리가 들려오자 마을엔 활기가 돌고, 떠났던 사람들이 돌아왔다.

예술계에선 “기업, 개인을 아우르는 민간의 문화예술 후원은 어느 한 사람만의 힘으로 이뤄지지 않았다”고 말한다. 서로가 서로의 ‘레퍼런스(참고서)’가 됐고, 서로에게 끊임없는 영감의 샘물이 됐다. 한 공연예술계 관계자는 “뛰어난 재능을 알아보는 안목, 이 재능이 꺾이지 않고 자랄 수 있도록 인내와 믿음을 가지고 지켜보는 시간들이 꼬리를 무고 이어서 척박했던 환경이 비로소 문화의 옥토(沃土)가 됐다”고 말했다.