유정복 시장 민선8기 체제에서 반복된 ‘청렴도 실패’ 행정부 수장인데…인천시의회 ‘전국 꼴찌’도 방치했나 ‘청렴 선언’은 있었지만, 시장의 결단은 없었다 내년 지방선거 시장 3선 도전 악영향 미칠 수도 시장부터 직원까지 ‘비위 수사’도 가세

인천광역시(본청)가 최근 국민권익위원회에서 발표한 2025년도 공공기관 종합청렴도 평가에서 또 다시 ‘최하위권’을 기록했다.

이는 단순히 올해만이 아닌 유정복 인천시장 민선8기 시정부 출범 시기 때부터 종합청렴도가 ‘바닥권’에서 벗어나지 못하고 있다.

2023년 5등급을 받아 광역자치단체 중 최하위를 기록하다가 2024년 4등급으로 소폭 상승하더니 2025년 4등급으로 작년 수준으로 정체됐다.

인천시는 지난 3년 연속 최하위권 수준을 탈피하지 못하고 있는 것이다. 유정복 시장 취임 이후 인천시는 단 한 차례도 중위권 이상으로 올라서지 못했다.

이는 ‘개선 중’이라는 설명과는 달리, 청렴 행정이 시정의 우선순위가 아니었다는 방증이라는 지적이 나온다.

이는 결국 유 시장 재임 기간 내내 반복돼 왔다는 점에 시선이 모아지고 있다. 더 이상 실무 부서나 개별 기관의 문제로 돌리기 어려운 상황이다.

유 시장, 리더십·책임 ‘도마위’

결과적으로 화살은 인천시 행정 전반을 총괄해 온 유 시장의 리더십과 책임으로 향하고 있는 것이다.

더 큰 문제는 인천시의회의 2년 연속 5등급이다. 의회는 독립기관이지만, 시정 전반의 윤리 기준과 분위기는 행정부 수장의 통치 철학과 무관하지 않다라는 점이다.

지방행정 전문가들은 “시장이 청렴을 국정과제로 삼는 지자체는 의회도 긴장한다”며 “의회가 전국 최하위로 추락할 때까지 시장 차원의 공개 경고나 강도 높은 쇄신 요구가 있었는지 의문”이라고 지적했다.

결국 인천 전반의 ‘느슨한 윤리 기준’은 유 시장의 통제력 부재를 드러낸 결과로 평가된다.

유 시장은 그동안 청렴도 하락 때마다 청렴 종합대책 발표, 간부 공무원 청렴 서약, 반부패 교육 확대 등을 반복해 왔다.

하지만, 정작 인사·예산·대형 사업 결정 구조에는 손을 대지 않았다.

이와 관련, 인천시는 지난해 ‘청렴해피콜 운영계획’의 일환으로 설문 조사를 벌인 결과, 9.58점으로 ‘만족’ 이상의 평가를 냈다.

그러나 국민권익위원회가 조사한 인천시의 종합청렴도 평가와는 반대로 조사됐다. 올해 ‘2025 청렴해피콜 운영계획’도 별다른 변화 없이 마찬가지다.

한 전직 고위 공무원은 “청렴도는 말이 아니라 인사 원칙과 권한 행사 방식에서 드러난다”며 “시장 스스로 불편한 개혁을 선택하지 않은 이상, 결과는 이미 예고돼 있었다”고 말했다.

그러면서 “국민권익위원회의 평가는 전국 공공기관들을 대상으로 한 현실 그대로를 반영한 결과”라며 “그러나 인천시의 평가는 자체적으로 조사한 평가이기 때문에 신뢰도면에서 인정하기에는 다소 지나친 부분이 있다”고 덧붙였다.

인천시, 타지역 출신 섞여 있어 특성상 작용된 것 아닌가

이 대목에서 지난 2023년 6월 인천의 한 지방신문에 보도된 인천시 감사관의 인터뷰가 생각난다.

당시 인천시의 지지부진한 청렴도에 대해 시 감사관은 “인천은 타지역 출신들이 섞여 있다 보니 다른 지역에 비해 애향심이 적은 지역적 특성이 작용하지 않았나 싶다”라고 말했다.

이는 시 감사관 개인의 의견으로 어떻게 정부가 실시한 청렴도에 대한 평가를 지역 출신들이 다르다고 공직자 신분으로 공개적 발언을 할 수 있는지 의문스럽다.

그렇다면, 인천시 전 공무원들이 인천 출신이라면, 청렴도는 상위권에 속할 수 있다는 것인지, 그것도 인천 출신인 시 고위간부 감사관이 이렇게 인터뷰를 할 수 있는지 이해할 수 없다.

따라서 이같은 시각들 때문에 인천시의 청렴도가 최하위로 유지되고 있다고 판단되고 그렇기 때문에 개선되거나 좋아질리가 없다는 것이 일각의 여론이다.

어쨌든 올해의 인천시 청렴도 평가는 유 시장 임기 말에 나온 사실상의 최종 성적표다. 청렴도는 단순한 행정 지표가 아니라 시민이 느끼는 공정성·신뢰의 총합이다.

지역 시민사회에서는 “3년 연속 하위권이면 이제는 사과와 책임 있는 설명이 먼저 나와야 한다”는 목소리가 커지고 있다.

특히 내년 지방선거를 앞둔 상황에서 이번 결과는 유 시장의 재신임 여부를 가르는 핵심 변수로 작용할 가능성이 크다.

청렴도 하락의 원인을 실무 부서나 제도 탓으로 돌리는 순간, 책임은 사라진다. 그러나 행정의 방향과 기준을 정하는 사람은 시장이다.

유 시장은 이번에도 “노력하겠다”는 말로 넘어갈 것인가, 아니면 본인의 시정 실패를 인정하고 구조 개혁에 나설 것인가. 인천 시민들이 지켜보고 있다.

가뜩이나 인천시는 최고의 수장인 시장에서부터 직원까지 수사 대상에 올라 상당히 소란스럽다. ‘비위로 얼룩진’ 인천시의 시정 신뢰와 공직기강이 흔들리고 있다.

민선6기 시장 시절에도 청렴도 수준 변함 없어

유 시장을 비롯해 전·현직 비서진이 공직선거법 위반 혐의로 검찰에 기소된 데 이어 최근 시 공무원의 특정 업체 밀어주기 의혹, 인천소방본부장 직무유기 혐의로 경찰에 고발, 인천시노인인력개발센터 사무국장의 부정채용 등이 수사로 이어지고 있기 때문이다.

여기에 인천시의 청렴도 마저 ‘바닥권’이어서 인천시를 이끌어 가는 유 시장 입장에서는 치명적일 수 밖에 없다. 결국 피해자는 인천시민이다.

유 시장은 민선6기 시정부 시절에도 인천시의 청렴도는 최하위를 지속 유지했다. 이로 인한 영향인지는 모르겠지만, 유 시장은 민선7기 인천시장 도전에 실패한 바 있다.

유 시장은 내년 6·3 지방선거에서 인천시장 3선에 도전한다. 내년 6월 3일 지방선거를 앞둔 남은 임기 내 유 시장은 물론 추락한 시정 신뢰 및 청렴 회복이 어느 선까지 회복이 될 지 지켜볼 일이다.

