‘당신의 AI 일상 동반자’ 비전 제시

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2026’에서 기존 전시 방식의 틀을 깨고 새로운 전시 패러다임을 선보인다. 업계 최대 규모의 단독 전시관을 통해 삼성전자의 통합 AI 비전과 미래 기술 방향을 입체적으로 제시하겠다는 전략이다.

삼성전자는 이번 CES에서 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)가 아닌 윈 라스베이거스(Wynn Las Vegas) 호텔에 별도의 대규모 단독 전시관을 마련했다. 전시 공간은 약 4628㎡(1400평) 규모로, 삼성전자가 CES에서 운영한 단독 전시관 가운데 역대 최대 수준이다.

단독 전시관은 제품 전시부터 발표 행사, 기술 포럼, 거래선·파트너 상담까지 모든 활동이 유기적으로 이뤄질 수 있도록 설계됐다. 삼성전자는 이 공간에 미술관이나 박물관의 큐레이션 개념을 적용한 ‘더 퍼스트 룩(The First Look)’을 통해 신제품과 신기술을 선보인다.

삼성전자가 이번 CES에서 제시하는 비전은 ‘당신의 AI 일상 동반자(Your Companion to AI Living)’다. 전시관 전체를 삼성전자의 모든 기기와 서비스가 AI로 연결된 거대한 ‘AI 리빙 플랫폼’으로 구현해, 방문객들이 AI와 함께하는 일상을 자연스럽게 체험할 수 있도록 했다.

TV와 가전, 모바일 등 전 제품과 서비스가 끊김 없이 연결되는 ‘심리스 AI’ 경험이 핵심이다. 하드웨어의 경계를 넘어 소프트웨어와 AI가 유기적으로 결합된 초연결 생태계는 삼성전자의 차별화된 경쟁력이다.

삼성전자는 관람객들이 전시에 집중할 수 있도록 소음과 혼잡을 최소화한 독립 공간을 선택하고, 체험 이해도를 높이기 위한 도슨트 프로그램도 강화했다.

삼성전자 관계자는 “통합 AI 비전과 전략, 그리고 소비자가 실생활에서 체감할 수 있는 AI의 가치를 온전히 전달하기 위해 고객 중심의 체험형 전시장을 마련했다”고 말했다.

삼성전자는 CES 개막을 앞두고 ‘더 퍼스트 룩’을 시작으로, 전시 기간 동안 다양한 이벤트와 프로그램을 통해 AI 기술과 미래 방향성을 제시할 계획이다. 특히 이번 CES에서는 최신 산업 트렌드와 미래 기술을 조망하는 ‘삼성 기술 포럼’을 새롭게 선보인다.

1월 5일부터 6일(현지시간)까지 이틀간 열리는 삼성 기술 포럼은 AI, 가전, 서비스, 디자인 등 4개 세션으로 구성된다. 삼성전자 전문가를 비롯해 파트너사, 학계, 미디어, 애널리스트 등이 참여해 업계 주요 이슈와 기술 트렌드를 심도 있게 논의할 예정이다.

이와 함께 삼성전자는 두 차례의 미디어 브리핑을 통해 통합 AI 비전과 전략, 기술 및 사업 방향성을 공유하며 AI의 미래 청사진을 제시한다.

삼성전자는 이번 CES를 통해 삼성전자가 그리는 AI의 현재와 미래 청사진을 제시하는 한편, 일상에서 자연스럽게 사람을 이해하고 반응하는 AI 기술을 통해 AI 경험의 대중화를 이끌어 나갈 계획이다.