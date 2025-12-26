시립동부노인요양센터 방문…“돌봄노동 가치 정말 중요” 서울시장 與후보군 전현희 의원·정원오 성동구청장 동행

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 26일 “내년부터는 노인요양시설 등 사회복지시설 입소자도 출장 건강검진을 통해 국가검진을 쉽게 받을 수 있도록 불합리한 규제를 개선한다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 서울 성동구 시립동부노인전문요양센터를 방문해 어르신들의 안부를 살피며 이같이 말했다.

이어 “돌봄노동의 가치가 정말 중요하고 돌봄시설 종사자분들이 우리 사회에서 큰 역할을 하고 계신다”며 “현실에서 인정받고 존중받을 수 있도록 사회적·국가적으로 노력하겠다”고 강조했다.

정부는 내년부터 검진기관이 시설을 직접 방문하는 ‘찾아가는 출장 건강검진’을 대폭 확대한다.

기존에는 사업장·기관이 요청하거나 섬·벽지 지역인 경우 등 제한적으로 출장 건강검진이 가능했으나, 내년부터는 8425개 전체 사회복지시설 입소자 26만5000명을 대상으로 혜택이 확대된다.

그는 또 보건복지부가 앞서 발표한 의료급여 부양비 폐지, 돌봄 종사자 처우 개선을 위한 장기근속장려금 인상 등 주요 복지정책의 준비 상황을 점검하고 이에 대한 현장 의견도 들었다.

김 총리는 “이런 센터에 오시려면 대기가 길다. 어렵지 않느냐”며 시설이 부족한 상황을 짚기도 했다.

이날 방문에는 내년 지방선거 더불어민주당 서울시장 후보군으로 거론되는 전현희(중·성동갑) 의원과 정원오 성동구청장도 함께했다.

시립동부노인전문요양센터는 2005년 설립돼 약 300명의 어르신이 생활하고 있다. 건강보험공단 평가에서 6회 연속 최우수기관으로 선정된 바 있다.