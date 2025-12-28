720Hz 초고주사율·5K2K 해상도 강조 2026년 OLED 모니터 시장 본격 공략

[헤럴드경제=박지영 기자] LG디스플레이가 세계 최고 수준의 주사율과 해상도, 새로운 픽셀 구조를 적용한 모니터용 OLED 패널을 앞세워 2026년 OLED 모니터 시장 공략에 본격 나선다.

LG디스플레이는 내년 1월 6일부터 9일(현지시간)까지 미국 라스베이거스에서 열리는 ‘CES 2026’에서 현존 게이밍 OLED 패널 가운데 세계 최고·최초 기록을 다수 달성한 신기술과 제품을 공개한다고 28일 밝혔다.

LG디스플레이는 CES서 압도적인 성능을 갖춘 게이밍 OLED 패널을 공개한다. 27인치 게이밍 OLED 패널은 OLED 중 세계 최고 수준인 720Hz 주사율과 0.02ms 응답속도를 구현했다.

720Hz는 화면이 1초에 720번 전환되는 수준으로, OLED 패널에서 이 같은 초고주사율을 구현한 것은 LG디스플레이가 처음이다. 응답속도 역시 LCD 평균 대비 150배 이상 빠른 수준으로, 잔상이나 화면 번짐을 최소화해 FPS와 레이싱 게임에 최적화됐다.

세계 최초의 39인치 5K2K 게이밍 OLED 패널도 공개된다. 이 제품은 LG디스플레이가 세계에서 유일하게 양산 중인 39인치 OLED를 기반으로, UHD를 뛰어넘는 5K2K 해상도와 21:9 화면비, 1500R 곡률의 커브드 디자인을 적용해 몰입감을 극대화했다.

세계 최초로 240Hz 고주사율을 지원하는 RGB 스트라이프 픽셀 구조 OLED 패널도 선보인다. 1인치당 픽셀 수가 160ppi에 달해 그래픽 표현력이 뛰어나며, PC 운영체제에 최적화된 픽셀 구조를 적용해 텍스트와 색 표현에서도 높은 선명도를 제공한다.

LG디스플레이는 2026년 출시되는 모니터용 OLED 전 라인업에 대형 OLED 신기술인 ‘프라이머리 RGB 탠덤(Primary RGB Tandem) 2.0’을 적용할 계획이다. 이 기술은 빛의 삼원색인 적·녹·청을 각각 독립된 층으로 쌓은 기존 구조에 한층 더 최적화된 소자를 적용한 것이 특징이다.

이를 통해 최대 휘도 1500니트, HDR 트루 블랙 500 수준의 완벽한 블랙 표현, DCI 기준 99.5% 색재현율 등 주요 성능 지표에서 모두 업계 최고 수준에 도달했다는 설명이다.

이현우 LG디스플레이 대형사업부장은 “게이머들이 꿈꾸는 주사율과 해상도, 응답속도를 모두 갖춘 OLED로 차별화를 강화하고 있다”며 “OLED 모니터 수요 확대에 맞춰 세계 최고·최초 기술을 앞세워 2026년부터 시장 공략을 본격화할 것”이라고 말했다.