국가무형유산 한지장·청년 협업 포스코, 맞춤형 한지 건조기 제작

포스코미술관이 안치용 한지장을 필두로 현대적인 감각의 박송희·소동호 작가가 참여한 특별전 ‘한지 스펙트럼’(사진)을 선보인다고 26일 밝혔다.

이번 전시는 국내에서 단 4명뿐인 국가무형유산 안치용 한지장이 참여한 것이 특징으로, 내년 2월 1일까지 진행된다.

이번 전시는 박제된 전통으로서의 한지가 아닌, ‘살아있는 예술’로서의 한지에 주목한다. 안치용 한지장의 전통 한지부터, 젊은 작가들의 시선으로 재해석된 현대적 오브제까지 한자리에 모았다.

박송희 작가는 전통·자연·일상의 이미지를 한지에 새롭게 입히며 현대적 해석을 더하고, 소동호 작가는 공간과 사물을 통해 한지의 구조적·조형적 가능성을 탐구한다. 이를 통해 장인과 젊은 예술가들의 교차점에서 한지라는 자연의 재료가 동시대 예술로 확장되는 과정을 입체적으로 조망할 수 있도록 구성됐다.

포스코미술관은 수익금 일부를 포스코1%나눔재단에 기부해 이를 대형 한지 제작의 고질적 문제 해결에 활용한 바 있다. 포스코1%나눔재단은 관람객들이 도록과 기념품을 구매해 모인 수익금으로 한지 건조 공정의 난제를 해결하고자 내식성과 내구성이 우수한 포스코 스테인리스 강재를 활용해 ‘맞춤형 한지 건조기’를 제작했다.

포스코홀딩스는 “이번 전시는 포스코 철강제품을 활용해 전통문화의 맥을 이어가기 위한 실질적 해결책을 제시함으로써, 예술을 통해 ‘세상에 가치를 더하다’라는 그룹 브랜드 슬로건을 실천한 점에서 의미가 깊다”고 설명했다.

안치용 한지장은 “포스코그룹의 건조기 지원은 단순한 물품 후원을 넘어, 한지 문화가 대를 이어 전승될 수 있는 든든한 토대를 마련해준 것”이라며, “젊은 감각과의 협업을 통해 한지가 우리 일상의 예술로 다시금 자리 잡길 기대한다”고 소회를 밝혔다.

포스코미술관 관계자는 “세계적으로 인정받고 있는 한지가 K-컬처의 새로운 주역으로 자리매김하길 바란다”며 “2026년 유네스코 인류무형유산 등재를 앞둔 우리 한지의 우수성을 알리고자 한다”고 강조했다. 권제인 기자