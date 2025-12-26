26일 오전 9시50분 영장 집행 경찰 “신속한 추가 조사 필요”

[헤럴드경제=이용경 기자] 통일교의 정치권 로비 의혹을 수사하는 경찰이 26일 구치소에 수용된 윤영호 전 통일교 세계본부장에 대해 체포영장을 집행했다.

경찰청 특별전담수사팀은 이날 오전 9시50분부터 경기 의왕 서울구치소를 찾아 윤 전 본부장에 대한 체포영장을 집행했다고 밝혔다. 경찰은 구치소에서 윤 전 본부장을 상대로 로비 의혹 전반에 관해 추궁할 방침이다.

경찰은 지난 24일 윤 전 본부장에 대한 추가 접견 조사를 실시하려 했으나 무산된 바 있다. 이에 경찰은 신속한 추가 조사가 필요하다는 판단에 따라 법원에서 영장을 발부받고 이날 집행에 나선 것으로 전해졌다.

경찰은 정치자금법 위반 혐의 공소시효가 임박한 전재수 전 해양수산부 장관에 대한 수사에도 속도를 내고 있다. 경찰은 앞서 전 전 장관의 휴대전화 디지털포렌식을 이미 마치고 이날 오전 PC 파일에 대해서도 포렌식 절차에 나섰다. 전 전 장관의 변호인인 이용구 변호사가 경찰에 방문해 압수물의 포렌식 과정에 참관 중인 것으로 알려졌다.

경찰은 아울러 지난 23일 불가리코리아와 까르띠에코리아를 각각 압수수색 했다고 밝혔다. 통일교 측이 전 전 장관에게 현금 2000만원과 함께 명품 시계를 선물했다는 의혹을 확인하기 위해서다.

한편 경찰은 이날 오전 통일교 관계자 2명에 대해서도 참고인 신분으로 소환해 조사하고 있다. 이들은 그간 경찰 조사를 받지 않았던 새로운 인물인 것으로 알려졌다.