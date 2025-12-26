초대형 미디어타워·파노라마스크린 활용

[헤럴드경제=권제인 기자] 에어서울은 스타필드 하남에서 운항 중인 일본 소도시를 소개하는 대형 광고를 선보인다고 26일 밝혔다.

에어서울은 24일부터 스타필드 하남 중앙 미디어타워 및 파노라마스크린에서 바다와 예술이 어우러진 섬 ‘다카마쓰’와 에어서울이 단독 운항 중인 일본 소도시 노선 ‘요나고’를 소개하는 대형 광고를 선보였다.

높이 22m의 초대형 미디어타워와 총길이 78m에 달하는 파노라마스크린에는 에어서울 항공기와 함께 요나고·다카마쓰의 풍경이 펼쳐진다.

에어서울은 “겨울에도 고즈넉한 아름다움을 자랑하는 다카마쓰의 리츠린 공원과 눈 덮인 다이센 산을 배경으로 한 요나고의 온천 풍경 위로 날아가는 에어서울 항공기의 모습은 자연스럽게 소도시 여행에 대한 기대감을 불러일으킨다”고 설명했다.

한편 에어서울은 오프라인 항공권 판매 이벤트를 진행하고, 서울역 공항철도 환승통로에 ‘매일 떠나는 여행’을 콘셉트로 한 대형 광고를 게재하는 등 찾아가는 마케팅 활동을 지속적으로 전개하고 있다. 일본정부관광국과의 협업을 통해 진행된 이번 스타필드 하남 광고 역시 고객과의 접점을 확대하고자 기획됐다.

에어서울 관계자는 “앞으로도 다양한 마케팅 채널을 통해 고객 일상에서 자연스럽게 여행의 설렘을 전할 수 있도록 마케팅 채널 다각화에 힘쓸 계획”이라고 밝혔다.