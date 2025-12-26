레바논 식량지원 활동 위해 민군 협력

[헤럴드경제=김진 기자] SPC그룹은 지난 16일과 24일 SPC컬리너리아카데미 신대방교육장에서 레바논평화유지단(동명부대) 파병 장병 6명을 대상으로 제과제빵 기술교육을 했다고 밝혔다.

2년째 이어진 교육은 장병들이 파병지에서 식량 지원과 구제 활동을 펼칠 수 있도록 기획했다. 동명부대는 유엔평화유지군(PKO) 요청으로 2007년 창설돼 분쟁지역 안정화와 민간인 보호 등 평화유지 임무를 수행하고 있다.

교육을 수료한 장병들은 향후 제빵 기술을 활용해 현지 주민을 위한 식량 지원 활동을 펼치고, 타국 파병군과 교류하며 임무 완수에 기여할 계획이다. 교육에 참여한 한 장병은 “언어와 문화를 넘어 현지 주민들을 돕고 소통할 수 있을 것 같아 기대된다”고 소감을 전했다.

SPC그룹 관계자는 “제빵은 단순한 기술을 넘어 한 끼의 식사이자 생존을 돕는 수단”이라며 “장병들의 임무 수행에 작은 힘이나마 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.