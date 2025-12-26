하도급 방지·안전규정 개정·안전절차 이행검증·맨홀 특수 잠금장치 확대·AI 스마트화 추진

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천환경공단이 조직 전반의 안전관리 체계를 혁신적으로 탈바꿈하는 대대적인 안전대책을 추진하고 있다.

이는 지난 7월 맨홀 질식 사고 발생에 이어 불과 두 달 만인 9월 하수처리장 기계실 청소 작업 중 하청업체 소속 노동자가 저수조 덮개 파손으로 추락해 사망한 사고 등이 더 이상 발생하지 않도록 하기 위해서다.

공단은 두 사고의 구조적 취약성을 개선하기 위해 전 사업장의 원인 분석을 실시하고 안전난간 설치, 발끝막이판 교체, 화학물질 안전표시, 위험 표지판, 이사장과 본부장을 중심으로 한 안전시설 점검단 구성, 특별안전교육 실시 등 안전보건 체계의 전반적인 강화를 위해 특단의 대책을 시행하고 있다.

공단은 먼저 안전보건협의체 구성 운영을 강화했다. 사업 기간 3개월 이상 구성 의무에서 30일로 대폭 강화해 짧은 기간의 사업도 안전 협의체를 구성하기로 했다.

위험작업에 대한 2인 1조 수행 의무도 안전 규정에 명문화 했으며 중대사고 예방 안전조치를 세분화해 15개(추락, 익사, 충돌, 끼임, 질식, 화재, 폭발 등) 분야로 구체화했다.

공기업 최초로 모든 도급용역 사업에 대해 안전다짐 착공식도 도입해 안전 절차에 대한 최종 검증 장치를 마련했다. 안전다짐 착공식은 산업안전보건법에서 정한 절차이행의 최종 확인 절차로 미이행이 확인되면 공사를 착공할 수 없는 안전장치이다.

또 안전관리 대책 강화와 관련 안전보건정보시스템을 구축해 개별적으로 관리되는 위험성평가, 도급사업관리 등 산업안전보건법 절차를 전산으로 관리 할 수 있게 했다.

전문기관 안전보건컨설팅도 기존 2개 사업장에서 2개년도 안에 전사업장으로 100% 확대할 계획이다.

매년 상·하반기 외부 안전보건분야 전문가 회의도 정례화하고 작업중지권 강화를 위한 안전방울제도 도입, 수시 위험성 평가를 위한 사전검토제 도입으로 일상감사와 같이 안전실에서 사전 검토 받도록 강화했다.

공단은 또 맨홀 무단 진입을 근본적으로 차단하기 위해 특수 잠금장치를 확대 강화했다.

현재 노후 맨홀 423개소에 대해 원볼트 및 스프링 잠금형으로 교체 했고 나머지 275개는 2026년까지 모두 설치 완료할 계획이다.

밀폐공간 복합가스 모니터링시스템도 올해 영종하수처리장에 시범설치 현장실증 완료했고 2026년까지 전 사업장으로 확대 설치할 계획이다.

이밖에 도급 용역 위탁 사업의 철저한 관리와 AI 기반 기술의 접목으로 안전관리 스마트화를 하고 있다.

공단은 인천시와 유기적인 협력을 통해 안전조직 전담부서장 직급을 2급에서 1급으로 상향하고 기존 안전팀을 안전관리팀과 점검팀으로 세분화하고 6명의 안전 전문인력을 추가 보강하기로 했다.

김성훈 인천환경공단 이사장은 “공단은 가장 큰 자산을 ‘안전’으로 정의하고 안전을 비용이 아닌 핵심 자산이자 투자 대상으로 인식·관리해 안전한 공단을 만드는데 최선의 노력을 다 할 것”이라고 밝혔다.