[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 대설주의보가 내려진 광주·전남 지역에 밤사이 눈이 내렸다.

26일 광주지방기상청에 따르면 이날 오전 5시 기준 적설량은 장성 상무대 4.4㎝로 가장 많았다.

담양 3.1㎝, 광주 광산·화순 백야면 2.7㎝, 나주 다도면 2.5㎝, 무안 2.0㎝, 곡성 옥과면 1.7㎝, 화순 이양면 1.6㎝ 등이 뒤를 이었다.

장성·무안·함평·신안·영광 등 5개 군에는 대설주의보가 내려진 상태다.

전날부터 내리기 시작한 눈은 이날 오전까지 더 내리다가 그칠 것으로 예보됐다.

예상적설량은 전남 서해안 1∼5㎝ 광주·전남 서부 지역 1㎝ 안팎이다.

눈이 오면서 기온도 영하권으로 떨어져 춥겠다.

현재 기온은 구례 성삼재 영하 15.9도, 광주 무등산 영하 13.6도, 광양 백양산 영하 9.9도, 화순 백아면 영하 7.4도, 순천 영하 7.2도, 담양·나주 다도면·장성 상무대 영하 6.5도, 곡성 영하 6.4도 등 대부분 지역이 영하권에 머물고 있다.