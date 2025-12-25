[헤럴드경제=김보영 기자] 한글을 모르는 일본인 여행객이 인천국제공항에서 생수로 착각해 구입한 페트병의 정체가 화제가 되고 있다.

25일(현지시간) 일본 매체 ‘리모(LIMO)’는 일본인 여행객 A씨가 인천공항 내 편의점에서 생수라고 생각하고 구입한 페트병 제품이 사실은 소주였다는 사연을 보도했다. 해당 사연은 A씨가 직접 소셜미디어 엑스(X·구 트위터)에 올리면서 확산됐다.

보도에 따르면 A씨는 한국 친구가 운영하는 굿즈 숍의 팝업 이벤트 참여를 위해 최근 한국을 방문했다. 인천공항 내 편의점에 들른 그는 일본의 생수 제품과 유사한 외형의 페트병을 발견하고 별다른 의심 없이 이를 구매했다.

해당 제품은 투명한 페트병에 물방울을 연상시키는 일러스트가 들어간 디자인이었다. 일본에서 판매되는 생수 제품과 외형이 매우 흡사했고 가격 역시 2000원으로 저렴해 의심을 하지 않았다고 한다.

하지만 A씨가 구입한 생수는 다름 아닌 소주 ‘참이슬’(도수 16도)이었다. 목이 말라 한 모금을 마신 A씨는 강한 알코올 냄새에 놀라 즉시 음료를 뱉어냈다.

A씨는 “한국의 물은 원래 이런 맛인가”라는 의문을 품다가 사진 번역 애플리케이션을 이용해 라벨을 확인한 뒤에야 자신이 구입한 제품이 술이라는 사실을 알게 됐다고 설명했다.

이후 A씨는 “이런 패키지라면 당연히 물인 줄 알 수밖에 없다”는 글과 함께 해당 페트병 사진을 SNS에 게시했다. 이 게시물은 빠르게 확산되며 10만개에 가까운 ‘좋아요’를 기록했다.

일본 누리꾼들 역시 “물로 보이는 게 당연하다”, “이건 충분히 헷갈릴 만하다”, “가격까지 물값이라 더 속았을 것”이라는 반응을 보이며 공감을 나타냈다.

리모는 “한국어를 읽지 못하는 외국인 관광객이라면 충분히 생수로 착각할 수 있는 디자인”이라며 한국에서 생수를 구매할 때 주의할 것을 당부했다.