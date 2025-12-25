[헤럴드경제=최은지 기자] 성탄절인 25일(현지시간) 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 축전을 보내며 유화적인 제스처를 취한 반면, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과는 원색적인 비난을 주고받으며 대립각을 세웠다.

크렘린궁에 따르면 드미트리 페스코프 대변인은 이날 브리핑에서 “푸틴 대통령이 트럼프 대통령에게 크리스마스 축하 전보를 보냈다”고 밝혔다. 다만 이날 두 정상 간의 전화 통화 일정은 없었다고 덧붙였다.

푸틴 대통령이 트럼프 대통령에게 성탄 인사를 건네는 사이, 우크라이나와는 ‘말폭탄’이 오갔다. 발단은 젤렌스키 대통령의 성탄 메시지였다.

영국 일간 텔레그래프 등에 따르면 젤렌스키 대통령은 전날 대국민 성탄 연설에서 “오늘 우리 모두 하나의 꿈을 공유하고 소망이 이뤄지길 빈다”며 “그가 소멸하기를(May he perish)”이라고 말했다.

젤렌스키 대통령이 주어를 명시하지 않았으나, 사실상 전쟁 상대국 수장인 푸틴 대통령의 사망을 기원한 것으로 해석된다. 젤렌스키 대통령은 또 성탄 연휴 기간 이어진 러시아의 공습에 대해 “신을 모르는 자들의 공격 방식”이라며 “기독교나 인간적인 것과 아무런 공통점이 없다”고 맹비난했다.

이에 대해 크렘린궁은 즉각 불쾌감을 드러냈다. 페스코프 대변인은 젤렌스키 대통령의 연설에 대해 “정말 이상하고 야만적이며 증오로 가득 차 있다”고 강하게 비판했다. 이어 “그(젤렌스키)가 정치적·외교적 수단으로 적절한 결정을 내릴 능력이 있는지 의문”이라며 젤렌스키 대통령을 불안정한 상태로 깎아내렸다.

러시아와 우크라이나의 날 선 공방이 오가는 가운데, 미국의 중재는 계속되고 있다.

페스코프 대변인은 지난 20∼21일 미국 플로리다주 마이애미에서 미국 측과 협상하고 온 키릴 드미트리예프 특사가 푸틴 대통령에게 보고한 우크라이나 평화안 협상 내용을 분석하고 있다고 밝혔다.

그러면서 “자료를 분석 중이며 대통령이 결정한 것에 따라 미국과 소통을 이어 나갈 것”이라고 덧붙였다.