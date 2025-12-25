[헤럴드경제=고승희 기자] 대중음악평론가 김영대가 지난 24일 사망했다. 향년 48.

김영대 평론가 측은 25일 오전 고인의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “김영대님의 별세 소식을 전한다”고 부고를 알렸다. 고인이 갑작스레 세상을 떠난 배경은 알려지지 않았다.

이날 고인의 방송분을 송출한 ‘김현정의 뉴스쇼’ 측은 유튜브 채널을 통해 “본 방송은 지난주 촬영됐다. 그런데 25일 송출 이후 대중음악 평론가 김영대 님의 부고가 저희에게 전해졌다”며 “갑작스러운 비보에 놀란 마음 가눌 길이 없다. 김현정의 뉴스쇼 제작진은 깊은 조의를 표한다”고 밝혔다.

김영대 평론가는 연세대 경영학과를 졸업하고 미국 워싱턴대학교에서 음악인류학 박사학위를 받았다. 그는 K-팝 산업과 방탄소년단(BTS)의 성공 등에 대해 해박한 지식과 깊이로 평론해왔다. ‘빌보드 뮤직 어워즈’, ‘아메리칸 뮤직 어워즈’, ‘그래미 어워즈’ 등 유명 미국 대중음악 시상식의 국내 TV 중계도 진행했으며, ‘김영대의 스쿨 오브 뮤직’이라는 유튜브 채널을 운영했다. 저서로는 ‘지금 여기의 아이돌-아티스트’와 ‘더 송라이터스’ 등이 있다.

빈소는 서울 중앙대학교병원 장례식장 6호실, 발인은 27일 11시.