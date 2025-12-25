24일, 서울 성북구 성가정입양원에서 코레일관광개발 임직원들이 봉사활동을 한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 뒷줄 왼쪽은 이진호 코레일관광개발 경영관리실장.
24일, 서울 성북구 성가정입양원에서 코레일관광개발 임직원들이 봉사활동을 한 후 기념사진을 촬영하고 있다. 뒷줄 왼쪽은 이진호 코레일관광개발 경영관리실장.

[헤럴드경제=함영훈 기자] 코레일관광개발이 연말을 맞아 직원들에게 의미 있는 경험을 제공하고, 지역사회와의 상생 가치를 실현하기 위한 노·사 공동 사회공헌 활동을 펼쳤다.

코레일관광개발 임직원들은 24일 서울 성북구에 위치한 성가정입양원에서 임직원 봉사활동을 실시했다. 성가정입양원은 故 김수환 추기경이 ‘우리 아기 우리 손으로’라는 신념 아래 1989년 설립한 국내 입양 전문 기관이다.

참여한 임직원들은 오전 10시부터 약 4시간 동안 장난감 소독, 빨래, 외부 환경 정비 등 아동들의 쾌적한 생활환경 조성을 위한 입양원 환경 개선 활동을 진행했다.

코레일관광개발 임직원들이 24일 서울 성북구 성가정입양원에서 봉사활동을 진행하고 있다.
코레일관광개발 임직원들이 24일 서울 성북구 성가정입양원에서 봉사활동을 진행하고 있다.
코레일관광개발 임직원들이 24일 서울 성북구 성가정입양원에서 봉사활동을 진행하고 있다.
코레일관광개발 임직원들이 24일 서울 성북구 성가정입양원에서 봉사활동을 진행하고 있다.

봉사활동과 더불어, 입양 대기 아동들을 위한 유아용 보습크림 등 후원 물품도 전달했다. 물품 구매 비용은 임직원과 회사가 1:1로 기부금을 출연하는 ‘매칭 그랜트(matching grant, 공동 기부)’ 방식으로 마련돼 더욱 의미를 더했다.

이우현 코레일관광개발 대표이사 직무대행은 “연말을 맞아 따뜻함을 나누기 위해 동참해 준 임직원 여러분께 감사의 인사를 전한다”라며 “앞으로도 지속적인 ESG 경영 활동을 통해 사회적 가치 창출에 앞장서겠다”라고 전했다.


abc@heraldcorp.com