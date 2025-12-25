신용석 세인트루이스 워싱턴대 교수 신규 부임 자원배분·기술 등이 산업구조·장기성장에 미치는 영향 연구 “성장의 성패, 투자 규모나 속도 아닌 효율적 자원 배분에 달려”

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차그룹 싱크탱크인 HMG경영연구원의 수장 자리에 미국에서 활동해 온 신용석 세인트루이스 워싱턴대 교수가 부임한 것과 관련해 업계 일각에서는 그룹 중장기 전략 방향성을 점칠 수 있는 가늠자라는 해석이 나온다.

25일 업계에 따르면 현대차그룹은 앞서 지난 18일 단행한 연말 임원인사에서 HMG경영연구원 원장(부사장)으로 신용석 미국 세인트루이스 워싱턴대 경제학과 교수를 영입했다.

신 원장은 흔히 떠올리는 통화·재정 중심의 전통적 거시경제학자와는 결이 다르다. 그의 연구는 금리나 경기 변동보다 자원 배분, 기술, 금융 구조가 산업 구조와 장기 성장에 어떤 영향을 미치는지를 분석하는 데 초점이 맞춰져 있다.

이 같은 성향은 그의 대표 논문과 기고문에서 분명히 드러난다. 신 원장은 2017년 미국 세인트루이스 연방준비은행의 학술지에 게재한 글 ‘자원 배분 왜곡과 한국 제조업 생산성: 1982~2007년’에서 한국 제조업 생산성 둔화의 원인을 기술력 부족이나 기업 경쟁력 저하에서 찾지 않았다. 대신 정책·금융·규제 환경 속에서 자원이 비효율적으로 배분되며 생산성이 왜곡됐다고 분석했다. 기업 규모나 기술 수준보다 어디에 자원이 배분됐는가가 성장의 성패를 가른다는 결론이다.

스타트업과 신산업을 바라보는 시각도 다르다. 2015년 학술지 ‘연간 경제학 리뷰’에 게재한 ‘기업가 정신과 금융 시스템의 제약’ 논문에서 그는 혁신의 성패를 아이디어나 기업가 정신이 아니라 금융 접근성에서 찾는다. 생산성 높은 기업일수록 자금 제약에 더 큰 타격을 받으며, 이 과정에서 경제 전체의 성장 잠재력이 훼손된다는 분석이다. 이는 신사업 육성 정책이 단순한 지원 확대가 아니라, 자금이 ‘누구에게’ 흘러가는지에 초점을 맞춰야 한다고 주장했다.

산업정책에 대한 평가 역시 속도나 규모가 아니다. 2024년 캐나다 경제학회지에 실린 ‘생산거점 단위에서 본 한국 중화학공업 육성 정책’에서 신 원장은 1970년대 한국 중화학공업 육성 정책으로 단기적 생산 확대에는 성공했지만, 장기 생산성 효과는 산업별로 크게 엇갈렸다고 봤다. 정책의 성패는 얼마나 빨리 밀어붙였느냐가 아니라 지원이 효율적으로 배분됐는지에 달려 있다는 것이다.

연구 주제는 다양했지만 관통하는 문제의식은 일관된다. 성장의 성패는 투자 규모나 속도가 아니라 자원을 얼마나 효율적으로 투입하고 이동시키느냐에 달려 있다는 것이다.

초대 연구원장을 지낸 김견 전 원장이 서울대 경제학 박사 출신으로, 기아 경영전략실에서 오랜 기간 몸담은 전략통이었다는 점 역시 신 신임 원장과 궤를 달리한다. 김 전 원장이 그룹 내부 구조와 실행 논리에 밝은 인물이었다면, 이번에는 미국에서 장기적 산업 구조와 성장 메커니즘을 연구해 온 외부 시각의 경제학자를 선택한 셈이다.

이는 정의선 현대차그룹 회장이 강조해 온 메시지와도 맞닿아 있다. 정 회장은 지난 5일 ‘기아 80주년 기념행사’에서 현대차그룹의 자율주행 기술이 미국, 중국 대비 떨어진다는 지적에 대해 “저희가 좀 늦은 편이고, 중국업체나 테슬라가 잘하고 있기 때문에 조금 격차가 있을 순 있다”면서도 “격차보다 중요한 것은 안전이기에, 안전 쪽에 더 집중하려고 한다”고 말했다.

기술을 더 빨리 확보하는 것 자체가 성장을 보장하지 않으며, 무엇을 얼마나 빨리 개발하느냐보다 어디에, 언제까지, 어떤 속도로 투자할 것인지가 전략의 핵심이라는 시각이다.

글로벌 완성차 경쟁사와 비교해도 차별점이 있다. 토요타는 로봇공학 연구원 출신인 길 프랫(Gill Pratt)이 토요타리서치인스티튜트(TRI)를 이끌며 기술 중심 연구에 방점을 찍고 있다.

현대차그룹 역시 모빌리티산업연구실, 신산업연구실 등을 통해 기술 연구를 병행하지만, HMG경영연구원을 통해서는 조직 효율성과 자원 배분, 정책 환경을 분석하는 경제적 프레임을 강화하는 데 무게를 두는 모양새다.

전동화, 소프트웨어중심차량(SDV), 자율주행 등 미래 사업이 동시에 전개되는 상황에서, 중복 투자와 비효율을 걷어내고 장기 성장 로드맵을 정교화할 필요성이 커진 데 따른 전략적 선택으로 읽힌다.

업계 관계자는 “속도 경쟁이 치열해질수록, 어디에 어떻게 투자할지를 가려내는 판단력이 중요해진 시점”이라며 “연구원은 현대차그룹의 중장기 전략을 뒷받침할 이론적 토대를 제공할 것으로 보인다”고 말했다.