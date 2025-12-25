원·달러 환율 최고 수준까지 치솟아 국힘 “李, 환율 언급 줄여” 대책 마련 촉구 국민연금 활용 방안에 복지위 의원들 반발

[헤럴드경제=정석준 기자] 원·달러 환율이 연일 최고 수준을 이어가다가 정부의 구두개입으로 일단 급한 불을 껐다는 분석이 나온다. 이런 가운데 야당인 국민의힘은 적극적인 정부 대응책을 요구하며 연일 맹공을 이어가고 있다.

25일 금융권에 따르면 환율은 지난 23일 주간 거래 종가가 1483.6원으로 지난 4월 9일(1484.1원) 이후 8개월여 만에 가장 높았다. 이는 연고점이자 금융위기 이후 최고 수준이다.

외환당국은 지난달부터 수급 대책을 잇달아 내놓고 있다. 앞서 정부와 한국은행은 선물환 포지션 제도 합리적 조정, 외화유동성 스트레스 테스트 부담 경감, 거주자 원화 용도 외화대출 허용 확대, 국민연금 관련 ‘뉴프레임워크’ 모색 등을 발표했다.

보건복지부는 국민연금을 활용한 대응책을 모색하기 위해 태스크포스(TF)를 가동했다. 연말 환율 종가 관리를 위해 환 헤지를 통한 대규모 달러 매도를 검토 중인 것으로 전해졌다.

정부 대응책을 두고 범야권에서는 질타가 잇따랐다. 박성훈 국민의힘 수석 대변인은 전날 논평을 통해 “(이재명 대통령이) 야당 대표 시절 환율 1400원에도 ‘국가 경제 위기’를 외치던 사람이, 집권 후 1480원을 넘긴 상황에서는 입을 꾹 닫았다”며 “불리한 이슈는 철저히 외면하며 화제를 전환하는 이 대통령의 물타기 전법만 고스란히 드러나고 있고, 지금 가장 심각한 태만은 대통령 자신의 직무 태만”이라고 비판했다.

이어 “책임을 ‘서학개미’에게 떠넘기고 기업들을 불러 달러를 내놓으라며 조폭처럼 압박하더니, 급기야 국민 노후의 최후 보루인 국민연금까지 환율 방어에 끌어들였다”며 “환율 하나 못 잡아 국민연금에 손대는 것 자체가 ‘무능의 자백’”이라고 했다.

안철수 국민의힘 의원도 페이스북에서 “(이재명 대통령이) 놀랍게도 지난 6월 26일 추경 관련 국회 시정연설에서 윤석열 정부 비판에 ‘고환율’을 거론한 이후, 공식 발언에서 ‘환율’을 언급한 사례가 단 한 차례도 없었다”고 주장했다.

그는 “환율 때문에 유가를 포함한 수입품 물가가 오르고, 수출 기업의 수익도 녹아내리고 있다”며 “환율이 올라가고 원화 가치가 떨어진다는 건, 현 정부의 경제정책으로는 대한민국의 미래가 어둡다고 판단한다는 것”이라며 적극적인 대책 마련을 촉구했다.

국민연금을 활용한 대책에 대해서도 비판이 나왔다. 국민의힘 소속 국회 보건복지위원회 위원들은 전날 기자회견을 열고 “국민연금은 국민의 안정적인 노후를 보장하기 위한 것이지 권력이 필요할 때 꺼내서 환율 방어용으로 쓸 수 있는 쌈짓돈이 아니다”고 밝혔다.

이들은 김성주 국민연금공단 이사장의 ‘주택 문제 해결을 위한 연기금의 공공주택 투자’ 발언을 겨냥해 “국민연금공단 이사장 자리가 언제부터 개인의 이상과 정치적 실험을 실현하는 자리로 전락했나”라며 “국민연금이 구린내 나는 정치 실험장이 돼서는 안 된다”고 강조했다.

개혁신당도 공세에 합류했다. 이동훈 개혁신당 대변인은 “환율 폭등이 수입 원자재 가격 상승과 건설비 급등으로 이어져 주택 공급마저 멈추게 하는 ‘경제의 악순환’이 현실화되고 있다”며 “환율을 잡아야 자재비가 안정되고, 그래야 공급의 숨통이 트인다는 기초적인 경제 원리조차 외면한 채 언제까지 지방을 돌며 ‘보여주기식 쇼’에만 몰두할 것인가”라고 지적했다. 이어 “이 대통령의 안일한 현실 인식과 무대응이 대한민국 경제를 회복 불능의 늪으로 밀어 넣고 있음을 직시해야 한다”고 덧붙였다.