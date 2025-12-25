필리조선소서 한화 주요 경영진 기자 간담회 톰 앤더슨 한화디펜스USA 사장, 알렉스 웡 한화그룹 CSO 등 참석 필리조선소 CEO “상선 경쟁력에 군함 가능성도 갖출 것” 핵잠 한미 ‘병행건조’ 시사…‘오커스 모델’ 검토 중 웡 CSO “거제조선소 건조도 충분히 가능”

[헤럴드경제(필라델피아)=박혜원 기자] 톰 앤더슨 한화디펜스USA 미국 조선 사업 부문 사장이 “필리조선소에서 핵추진 잠수함(핵잠) 건조가 충분히 가능하다”고 밝혔다.

도널드 트럼프 대통령이 한국의 핵잠 건조를 승인한 가운데, 한화필리조선소가 그 장소로 가장 적합하다는 강력한 의지를 내비친 것이다. 한화필리조선소뿐 아니라, 한국형 핵잠은 한화 거제조선소에서 만들어 한미 양국 건조를 병행할 수 있다고도 제안했다.

앤더슨 사장은 지난 22일(현지시간) 미국 펜실베니아주 필라델피아 한화필리조선소에서 국내 언론과 간담회을 갖고 “우리는 핵잠 건조에 필요한 요건을 정확하게 이해하고 있으며 또한 최고 수준으로 수행할 역량을 가지고 있다”며 이같이 밝혔다.

앤더슨 사장은 미국 해군 소장이자 군함 프로그램 책임자를 지낸 인물로 현재 한화그룹에서 미국 내 조선 사업을 총괄하고 있다. 이밖에 이날 한화필리조선소 간담회에는 백악관 국가안보부 수석부보좌관을 지낸 알렉스 웡 한화그룹 최고전략책임자(CSO), 데이비드 김 한화필리조선소 최고경영자(CEO) 등 주요 경영진이 참석했다.

이날 앤더슨 사장은 핵잠 건조를 실현할 장소로 한화필리조선소를 적극 거론했다. 그는 먼저 “우리는 버지니아급 잠수함에 대한 경험과 전문성을 갖춘 인력을 채용하고 있다”고 강조했다. 버지니아급 잠수함은 미국 해군이 보유한 차세대 핵추진 공격잠수함이다. 한국 업체의 핵잠 건조 시도가 이번이 처음이라는 점을 고려하면 미국 현지에서 기술 지원 등을 받는 게 적절하다는 입장이다.

앤더슨 사장은 이어, “미국 해군 원자로국(Naval Reactors)과 같은 기관은 핵잠을 안전하고 효율적으로 건조하기 위한 준비 과정에서 매우 중요한 역할을 할 것”이라며 “한화필리조선소는 지리적으로도 핵잠 관련 핵심 기관, 기존 잠수함 건조를 위한 조선 체인들과 가까운 곳에 위치해 있다”고 덧붙였다.

한화필리조선소가 군함 건조를 위해 취득 중인 방산 라이센스와 관련해선 김 CEO는 “한화필리조선소는 ‘듀얼 유즈(dual-use) 조선소로서 상선 분야 경쟁력을 기반으로 하되, 동시에 해군 함정 등 군용 선박 건조 가능성도 함께 갖출 것”이라며 “미국 정부 관계 기관들과 협력하면서, 한화의 계열사 및 관련 법인들과 함께, 각종 승인 절차, 인증, 요건들을 적시에 확보하기 위한 작업을 진행 중”이라고 소개했다.

한미 핵잠은 양국에서 각각 이뤄질 수 있다는 게 이들의 구상이다. 즉 한화필리조선소에선 미국 해군이 요구하는 핵잠을 짓되, 한국형 핵잠은 한국에서 짓는 ‘병행 건조’ 방식이다. 고농축 우라늄을 원료로 하는 미국 핵잠과 달리 한국형 핵잠은 저농축 우라늄으로 만들어질 가능성이 높아 각각 기반이 다르다.

웡 CSO는 “거제 조선소 역시 굉장히 큰 잠수함 건조 역량이 있다”며 “미국 정부의 강력한 의지가 있기 때문에 필리조선소에서 핵잠을 건조하는 것뿐 아니라 한국 조선소에서 핵잠을 건조하는 것도 가능하다”고 설명했다.

그러면서 “한화는 거제 사업장에서 디젤전기추진 잠수함을 건조해 온 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있다”며 “각국 정부가 한화필리조선소에서 어떤 유형의 잠수함을 건조하기 원하는지를 결정한다면 한화는 그 결정에 맞춰 대응할 준비가 충분히 돼 있다”고 덧붙였다.

한국의 핵잠 건조에 ‘오커스 모델‘을 적용하는 방안도 긍정적으로 검토되고 있는 것으로 보인다. 오커스 모델은 비핵보유국이 핵추진 기술을 개발할 수 있도록 한 첫 사례다. 과거 호주는 바이든 행정부 시절 미국·영국·호주 안보 동맹인 오커스를 통해 군사용 핵물질 이전을 허용받아, 원자력 협정 제약을 우회해 핵잠 도입을 추진했다.

앤더슨 사장은 한미 핵잠 협력에 대해 “현재로서는 오커스와 동일한 모델을 적용할지 여부를 단정적으로 말할 단계는 아니다”라고 선을 그으면서도, “개인적으로는 매우 기대가 크다”고 덧붙였다. 그러면서 “단순히 잠수함 한 척을 만드는 협력이 아니라 양국이 훨씬 더 깊은 수준의 전략적 파트너십을 구축하는 과정이기 때문”이라고 말했다.

한미 어느 곳에서 핵잠을 건조하더라도 실제 착수까지는 수 년이 걸리겠지만, 논의 자체는 속도감 있게 이뤄질 것으로도 기대됐다. 웡 CSO는 “핵잠은 현존하는 해양 전력 가운데 가장 전략적으로 우워한 수단”이라며 “핵잠 전력 확장에 있어서는 바이든 행정부 때부터 큰 합의가 있었고, 그것이 트럼프 행정부에서 다시 연장된 상황”이라고 말했다. 이어 “트럼프 대통령과 이재명 대통령 간의 합의를 통해 또 하나의 동맹국인 한국이 동일한 역량을 개발할 수 있도록 하는 방향이 제시되고 있다”고 설명했다.