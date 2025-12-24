[헤럴드경제=김보영 기자] 이재명 대통령이 23일 부산 부산진구 부전시장을 예고 없이 깜짝 방문해 시민들과 소통했다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 이 대통령이 부산 동구 해양수산부 임시청사에서 현장 국무회의를 주재한 뒤 부전역 인근 부전시장을 찾아 상인과 시민들을 만났다고 밝혔다.

이날 시장 방문은 사전 공지 없이 이뤄진 일정으로, 시장 상인들과 시민들은 갑작스럽게 등장한 이 대통령을 향해 손을 흔들고 박수를 치며 반가움을 표했다. 이 대통령은 상인들에게 “요즘 경기가 어떠냐”, “많이 팔렸느냐”고 안부를 물었고, 상인들은 “부산에 와줘서 고맙다”며 반겼다.

이 대통령은 시장을 돌며 고구마와, 생선, 아몬드 등을 현금과 온누리 상품권으로 직접 구입하기도 했다. 한 생선가게에서 상인이 “10만원어치만 사가이소”라고 하자, 이 대통령은 지갑에서 3만원을 꺼내며 “3만원밖에 없네”라고 답했다. 이에 상인은 “대통령 돈 없다”며 웃음을 자아냈고, “건강하시고 나라 잘 이끌어 달라”고 덕담을 건넸다. 이 대통령은 “많이 파시라”며 인사했다.

또 이 대통령은 “장사가 안 된다”고 말하는 어르신 상인에게는 “춥지 않으시냐. 힘내시고 새해 복 많이 받으시라”고 위로하며 호박고구마와 밤고구마를 구입했다. 시장 곳곳에서 시민들에게도 “춥지 않으시냐”, “장 보러 나오셨느냐”고 말을 건네며 악수했다.

이후 이 대통령은 시장 내에 있는 한 횟집에서 김민석 국무총리를 비롯한 국무위원 및 대통령실 직원들과 오찬을 하며 “민생문제 해결에 모든 역량을 집중해 달라”고 당부했다. 횟집 주인은 이 대통령에게 “오늘이 아이 고등학교 졸업식인데, 대통령님이 온다고 해서 빨리 달려왔다”고 말해 현장에 웃음이 퍼지기도 했다.

오찬을 마친 이 대통령은 상인 및 시민들과 악수하고 사진을 함께 찍은 뒤 시장을 떠났다.