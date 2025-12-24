청소년 동백패스 도입 및 전기·수소 버스 확대 성과

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 국토교통부가 주최한 ‘2025년 지속가능 교통도시 평가’에서 최우수상을 수상했다고 24일 밝혔다.

‘지속가능 교통도시 평가’는 ‘지속가능 교통물류 발전법’에 따라 교통 분야의 지속가능한 발전을 위해 우수한 교통정책을 추진한 지방자치단체를 선정·시상하는 제도로 2014년부터 국토교통부 주관으로 매년 시행되고 있다.

평가는 인구 10만명 이상 71개 도시를 대상으로 인구 규모와 도시 특성에 따라 4개 그룹으로 나눈 뒤, 외부 평가위원단이 환경적·사회적·경제적 속성 등 교통 부문 26개 지표를 종합적으로 심사하는 방식으로 이뤄진다.

부산시는 이번 평가에서 ▷대중교통 활성화 ▷교통안전성 제고 ▷친환경 교통수단 도입 확대 등 전 분야에서 고르게 높은 점수를 받아 특·광역시 그룹 최우수상의 영예를 안았다.

특히 선불형·청소년 동백패스를 도입하고 정부의 K-패스와 연계해 시민들의 교통비 부담을 줄이는 등 체감형 교통복지를 실현한 점이 좋은 평가를 받았다.

이와 함께 전국 최초로 ‘개인형 이동장치(PM)-대중교통 환승 할인’ 시범사업을 운영하고 ▷교통사고 사망자 감소 추진계획 수립 ▷도시철도 노후 전동차 교체 ▷전기·수소 버스 도입 확대 등 안전하고 쾌적한 교통환경 조성을 위한 다각적인 정책 추진도 수상 배경으로 꼽혔다.

한편 시상식은 지난 23일 세종 국책연구단지에서 열렸으며 시상과 함께 우수사례로 선정된 도시들의 성과 발표를 통해 각 지자체의 정책 경험을 공유하는 자리도 마련됐다.