[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]호산대는 경북도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)사업의 단위과제 ‘대학평생직업교육체제 구축’의 일환으로 지난 16일 경산시파크골프협회와 상호 협력 업무 협약을 체결했다.

협약식에는 경산시파크골프협회 이종태 협회장과 호산대 김재현 총장 등 관계자 12명이 참석했다.

이날 협약은 2026학년도에 신설되는 성인학습자 전담과정인 LiFE사회복지융합학부 파크골프복지전공의 산학협력 네트워크를 구축하기 위해 마련됐다.

이번 혐약에 따라 양 기관은 파크골프 전문가 양성을 위한 교육과정 공동 개발, 회원 및 호산대학교 신입생 모집 협력, 교육시설 및 연습장, 장비 등 인프라 공동 활용, 대회 참가와 현장경험 제공, 특강 및 강사 파견 등 다양한 분야 협력, 기타 상호발전을 위한 협력사업 추진 등 상호 협력한다.

특히 회원 및 호산대 신입생 모집 협력을 통해 파크골프 동호인과 예비 학습자의 유입을 확대하고 대회 참가와 현장경험 제공을 강화함으로써 실전 중심의 교육 환경을 조성할 계획이다.

김재현 호산대 총장은 “경산시파크골프협회와 산학 협력 네트워크를 마련함으로써 경산시 내 파크골프장 및 인프라 시설 지원을 통해 실전 중심 교육 환경을 조성뿐만 아니라 현장 경험을 제공할 수 있도록 기대한다”고 밝혔다.

리베르타스대학 오현숙 학장은 “파크골프 교육과 함께 현장에서 직접 즐길 수 있는 실전 경험 및 대회 참여 기회를 제공함으로써 즐기면서 자연스럽게 배우는 환경을 지원하겠다” 고 전했다.