- 페로브스카이트 세계 최고 효율 달성, 대형 기술이전 성과 인정

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국화학연구원 전남중 박사 연구팀의 페로브스카이트 태양전지 기술이 과학기술정보통신부가 발표한 ‘2025년 국가연구개발 우수성과 100선’ 에너지 환경분야 최우수 성과로 선정됐다.

전남중 박사 연구팀은 페로브스카이트 태양전지 세계 최고 효율을 9차례나 경신하고, 기업과의 긴밀한 협업 하에 상용화를 추진하는 등의 성과를 인정받았다.

페로브스카이트 태양전지는 단위소자의 고효율로 상용화 가능성을 입증했지만, 상용화를 위해서는 대면적화가 필수적이다. 연구팀은 대면적 균일코팅, 레이저 식각, 신규 소재 개발을 통해 200㎠ 이상 대면적 부문 20% 효율을 세계 최초로 돌파하며 상용화 가능성을 키웠다.

가장 큰 의미는 실험실 기술을 넘어 실제 사업화로 이어지고 있다는 점이다. 연구팀은 ㈜유니테스트, ㈜엘케이켐 등 국내 기업에 기술이전을 완료, 사업화를 위한 협업을 진행 중이다.

㈜유니테스트는 기술을 이전받아 IoT 제품을 시·양산 국내 최초로 페로브스카이트 태양전지 상업화에 성공하며 저조도 환경에서도 작동하는 제품을 생산하고 있다. 이는 출연연의 기술이 연구실을 벗어나 실생활에 적용되고 있음을 보여주는 실질적 성과다.

㈜엘케이켐 또한 기술을 이전받아 페로브스카이트 소재를 대량 생산하여 기업과 연구소 대학 등에 납품하고 있다. 최근 탠덤 태양전지 핵심 소재를 개발하여 화학연과 또다른 기술이전 협의를 진행 중이다.

연구팀은 건식 증착 공정법을 개발해 재현성을 획기적으로 향상시켰으며, 습식과 건식 소자 제작 기술 모두에서 세계 최고 수준의 기술력을 확보하고 있다.

특히 전남중 박사는 노벨상 수상 족집게로 불리는 미국 클래리베이트 애널리틱스(Clarivate Analytics)가 발표한 ‘세계 최고 영향력 연구자(HCR)’에 2022년부터 올해까지 4년 연속 선정돼 국제적으로 연구 역량을 인정받기도 다.

HCR은 각 분야에서 지난 10년간 피인용 횟수 상위 1%에 해당하는 논문을 가장 많이 발표한 전 세계 상위 0.1%의 연구자에게만 주어지는 영예다. 전남중 박사는 정부출연연구기관 연구자 중 유일하게 4년 연속으로 선정되는 기록을 달성했다.

10년 동안의 피인용 횟수가 기준인데, 4년 연속 선정된 사실은 전 박사의 연구가 매년 전 세계 과학계에 꾸준히 강력한 영향을 미치고 있음을 의미한다.

전남중 박사는 “이번 수상에 안주하지 않고, 앞으로도 기술개발과 상용화에 박차를 가해 대한민국이 글로벌 태양광 시장을 선도할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.