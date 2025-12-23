친환경차 비중 확대 속 점유율 소폭 하락 베스트셀링카 투싼·EV3 ‘효자’ 역할 연간 1~11월 누적 기준 2.6%↓

[헤럴드경제=정경수 기자] 현대자동차·기아가 지난 11월 유럽 시장에서 소폭의 판매 증가를 기록했으나, 시장 점유율은 다소 하락한 것으로 나타났다. 친환경차 판매는 주요 차종을 중심으로 견조한 흐름을 이어갔다.

23일 유럽자동차공업협회(ACEA)에 따르면 지난 11월 현대차·기아의 유럽 판매량은 7만9901대로 전년 동월 대비 0.2% 증가했다. 같은 기간 유럽 전체 자동차 시장은 107만9563대로 2.4% 성장했다.

브랜드별로는 현대차가 4만1026대를 판매하며 전년 대비 3.7% 증가한 반면, 기아는 3만8875대로 3.2% 감소했다. 이에 따라 현대차·기아 합산 시장 점유율은 7.4%로 전년보다 0.2%포인트 낮아졌다. 현대차 점유율은 3.8%로 전년과 동일했으나, 기아는 3.6%로 0.2%포인트 하락했다.

차종별로 보면 현대차는 투싼(9895대)이 가장 많이 팔렸으며, 이 가운데 하이브리드(HEV)와 플러그인하이브리드(PHEV) 모델이 각각 4322대, 1660대를 차지했다. 코나는 7079대가 판매됐고, 이 중 친환경 모델이 5407대로 다수를 차지했다. i20은 4400대가 판매됐다.

기아는 스포티지(1만1479대)가 판매를 견인했으며, 전기차 EV3가 5827대로 뒤를 이었다. 씨드는 4951대가 판매됐다. 기아의 친환경차 가운데서는 EV3 외에도 니로(3142대), EV6(1236대)가 비교적 안정적인 판매 흐름을 보였다.

올해 1~11월 누적 기준으로는 현대차·기아의 유럽 판매량이 95만9317대로 전년 동기 대비 2.6% 감소했다. 같은 기간 유럽 전체 시장은 1209만8650대로 1.9% 성장했다. 현대차·기아의 점유율은 7.9%로 전년보다 0.4%포인트 하락했다.

누적 판매 차종에서는 현대차 투싼이 11만776대로 가장 많이 팔렸고, 코나(7만5733대), i10(5만2091대)이 뒤를 이었다. 기아는 스포티지(14만123대), 씨드(8만628대), EV3(6만1112대) 순이었다.

친환경차 판매는 누적 기준으로도 핵심 축을 형성했다. 현대차는 투싼(7만1124대), 코나(6만311대), 인스터(캐스퍼 일렉트릭, 2만5239대)를 중심으로 친환경차 판매를 확대했고, 기아는 EV3(6만1112대), 니로(4만4154대), EV6(1만5389대) 등이 판매를 이끌었다.

업계에서는 유럽 시장이 전동화 전환과 친환경 규제 강화가 동시에 진행되는 핵심 시장인 만큼, 현대차·기아 역시 하이브리드와 전기차 중심의 라인업 경쟁력을 지속적으로 강화할 것으로 보고 있다.

업계 관계자는 “유럽 시장의 성장세가 제한적인 상황에서도 친환경차 비중 확대가 실적 방어의 핵심 요인이 되고 있다”며 “차급별 전동화 전략이 향후 점유율 회복의 관건이 될 것”이라고 말했다.