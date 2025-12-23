발사 1분 뒤 폭발 보여 1만8000원까지 갔던 주가, 날개 없는 추락

[헤럴드경제=신주희 기자] 국내 첫 상업 우주발사체 발사 소식으로 장초반 상승세를 보이던 이노스페이스 주가가 22%대 급락했다. 발사 중 예기치 못한 현상을 겪은 영향으로 풀이된다.

23일 오전 10시43분 기준 한국거래소에서 이노스페이스는 전 거래일 대비 4110원 하락한 1만890원에 거래되고 있다. 장초반 이노스페이스는 브라질 알칸타라 우주센터에서 이륙 소식에 1만8100원까지 급등했지만 이내 궤도에 오르지 못하자 주가가 돌아섰다.

이날 오전 10시13분 브라질 알칸타라 우주센터에서 이노스페이스의 첫 상업 우주발사체 ‘한빛-나노’가 이륙했다. 발사 후 1분까지는 궤도를 향해 가는 듯 했으나 하늘로 솟구치는 도중 예기치 못한 현상이 감지됐다.

로켓이 발사된 이후 1분이 지나서 발사장에는 화염으로 보이는 폭발 현상이 화면에 담기고 중계가 돌연 중단됐다.

이노스페이스 측은 “현지 기술진에 연락해 상황을 파악하는 중”이라고 설명했다.

앞서 이노스페이스는 20일 오전 9시30분 발사를 앞두고 추진제 충전 중 2단 액체 메탄 탱크에 장착된 배출 밸브가 간헐적으로 작동하지 않는 것을 확인하고 발사 시도를 중단한 바 있다.

이노스페이스는 국내 우주 발사체로 국내 민간 기업으로는 처음으로 고객 위성을 지구 저궤도에 투입하는 프로젝트를 진행했다. 한빛-나노는 90㎏ 탑재체를 고도 500㎞ 태양동기궤도에 투입할 수 있는 21.8m 길이, 1.4m 지름의 2단형 발사체로, 이륙 중량은 18.8t이며 1단은 추력 25t급 하이브리드 로켓엔진 1기, 2단은 추력 3t급 액체 메탄 로켓엔진 1기를 장착했다.