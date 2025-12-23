A-B-C-D-E 5대 전략으로 제품·애로·기술·시장 전방위 지원 수출기획단·원스톱 허브 신설, 인증·물류 부담 완화 중동·EU 등 유망시장 공략하며 ‘압축 성장’ 드라이브

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 K-푸드를 국가 전략산업으로 육성해 2030년까지 수출 210억달러를 달성하겠다는 청사진을 내놨다. 이를 위해 관계부처가 참여하는 범부처 지원체계를 가동하고, 제품 발굴부터 인증·물류·마케팅까지 전 과정을 아우르는 ‘A-B-C-D-E 5대 전략’을 본격 추진한다.

정부는 23일 서울 양재동 aT센터에서 열린 ‘K-푸드 글로벌 비전 선포식’에서 이 같은 내용을 담은 ‘글로벌 K-푸드 수출 확대 전략’을 발표했다고 밝혔다. 올해 11월 기준 K-푸드 수출은 123억4000만달러로 역대 최고치를 경신했다. 정부가 제시한 2030년 목표치는 최근 5년간 수출 증가액(36억달러)의 두 배를 웃도는 수준이다.

이번 전략의 핵심은 A-B-C-D-E로 요약되는 5대 추진축이다.

먼저 ‘찐 매력 제품 발굴(Attractive authenticity)’을 통해 권역·시장별 전략 품목을 선정해 집중 육성한다. 미국·중국·일본 등 주력 시장에는 소스류와 전통주, 과일 농축액 등을, 중동에는 할랄 한우와 딸기·포도 등 신선 과일을, 유럽연합(EU)에는 고부가 건강식품과 열처리 가금육 등을 전략 품목으로 내세운다. 검역 타결 품목의 조기 안착을 위해 수출농가의 위생·안전 관리와 바이어 연계, 현지 판촉도 함께 지원한다.

‘원스톱 애로 해소(Business-friendly)’ 전략에 따라 수출기업 지원체계도 대폭 손질된다. 정부는 ‘K-푸드 원스톱 수출지원허브’를 신설해 상담 창구를 일원화하고, 식품안전 규제와 비관세장벽 정보를 신속히 공유한다. 농식품 수출 바우처 예산은 2026년 720억원으로 확대되고, 환변동보험 자부담 완화 등 금융 지원도 병행된다.

K-관광·콘텐츠·컬처·소비재와 연계하는 ‘K-이니셔티브 융합(Convergence)’ 전략도 본격화된다. 미식벨트 고도화와 글로벌 OTT를 활용한 콘텐츠 마케팅, 한류 행사와 연계한 홍보를 통해 인바운드 관광객을 해외 소비자로 연결한다는 구상이다. 동시에 푸드테크와 AI를 접목한 ‘디지털·기술 혁신(Digital & Technology)’ 전략으로 조리로봇·3D 푸드프린터 등 패키지 수출을 확대하고, 스마트공장과 수출전문단지를 조성해 생산성과 물류 경쟁력을 끌어올린다.

중동과 EU 등 유망시장을 겨냥한 ‘시장 확대(Expand global market reach)’ 전략도 병행된다. UAE를 거점으로 할랄·비건·코셔 등 특수 인증 시장을 공략하고, 해외수출지원센터와 공동물류 인프라를 확충해 기업 부담을 낮춘다는 방침이다.

송미령 농림축산식품부 장관은 “K-푸드의 비상은 지금부터”라며 “관계부처 합동 전략이 현장에서 실질적으로 이행되도록 총력을 다해 2030년 수출 목표를 실현하겠다”고 밝혔다.