[헤럴드경제=강승연 기자] 원앤원이 운영하는 원할머니 보쌈족발이 ‘서울형 상생 프랜차이즈 시상식’에서 우수 가맹본부에 선정됐다고 23일 밝혔다.

‘서울형 상생 프랜차이즈’는 서울시가 올해 처음 도입한 제도다. 앞서 서울시는 가맹본부의 공정거래법 준수, 가맹사업 지속 가능성, 가맹점과의 소통 및 협력 노력, 지역경제 연계 등 4개 영역의 평가 기준을 마련했다. 시상식은 서울시 신청사에서 지난 15일 열렸다.

원할머니 보쌈족발은 식자재 출고가 인하를 통한 원가 부담 완화는 물론, 가맹점주의 매장 운영 안정성 확보와 매출 확대에 기여하는 상생 조치로 긍정적인 평가를 받았다.

지난 2024년에는 판삼겹살 출고가를 인하하며 한 해 5억3000만원 규모의 혜택을 제공했다. 배달형 점포에서 매장 타입 전환을 희망하는 가맹점에는 점포당 최대 300만원 상당의 교체 비용을 지원 중이다.

또 추가 출점 시 최대 1500만원의 인테리어 비용 혜택과 부진 가맹점을 대상으로 한 배달비, 식자재, 로열티 지원 등도 이어가고 있다.

원할머니 보쌈족발 관계자는 “10년 이상 장기 가맹점 비중이 30%를 넘을 만큼 가맹본부와 가맹점 간 안정적인 파트너십이 자리 잡고 있다”라며 “앞으로도 가맹점과 동반성장을 최우선 가치로 삼고 모범적인 프랜차이즈 모델을 만들겠다”고 전했다.