12월 31일 레드로드 R6 에어돔서 ‘2026 레드로드 카운트다운 페스티벌’ 개최 후니용이·디퍼·김용빈 총출동… 연말 밤 수놓는 공연 펼쳐져 소원트리·신년운세 체험존 등 체험 프로그램 다채롭게 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]“그럼 지금부터, 모두 함께 카운트다운을 시작하겠습니다. 열! 아홉! 여덟! 일곱! 여섯! 다섯! 넷! 셋! 둘! 하나!”

마포구(구청장 박강수)는 2025년의 마지막 밤, 새로운 한 해의 시작을 구민과 함께 맞이하기 위해 12월 31일 레드로드 R6 에어돔 일대에서 ‘2026 레드로드 카운트다운 페스티벌’을 개최한다.

이번 행사는 레드로드에 설치된 에어돔에서 진행, 한겨울 추위 속에서도 관람객들이 따뜻하고 편안하게 축제를 즐길 수 있도록 마련됐다.

본격적인 공연은 오후 9시부터 에어돔 특설무대에서 시작한다.

오후 9시부터 11시까지는 2025 버스커 페스티벌과 댄스 페스티벌에 참여했던 아티스트들의 무대와 후니용이와 디퍼의 공연이 이어지며, 레드로드의 밤을 뜨겁게 달군다.

이어 오후 11시부터는 본 행사의 개막식 및 가수 김용빈의 공연이 펼쳐지며, 공연과 함께 진행되는 ‘소원의 북 타고’ 행사를 비롯한 카운트다운 퍼포먼스는 새해맞이 연출과 함께 다채롭게 어우러져 새해를 앞둔 설렘 가득한 분위기를 최고조로 끌어올린다.

또 행사장 곳곳에는 새해 소망을 적어 매다는 소원트리와 신년운세 체험존, 미니 캠프파이어존 등이 함께 조성돼 연말의 추억을 더한다.

구는 행사 당일 레드로드 R5~R6 구간에 한시적으로 ‘차 없는 거리’를 운영, 다중 밀집과 한파 등 기상 상황에 대비한 안전관리와 난방 물품·의료 지원 체계를 갖춰 안전한 행사 운영에 힘쓸 예정이다.

박강수 마포구청장은 “2025년 한 해 동안 마포를 위해, 또 각자의 삶을 위해 애써주신 모든 구민 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다”며 “새해 소망과 설렘을 레드로드에서 한껏 느끼며 2026년을 힘차게 시작하시기를 바란다”고 말했다.

레드로드 에어돔에서는 연말연시를 맞아 다양한 공연과 프로그램이 이어진다.

오는 12월 24일과 25일 오후 6시에는 ‘2025 레드로드 크리스마스 재즈 콘서트’가 열려 따뜻한 선율과 감미로운 재즈 공연으로 연말의 낭만을 더하며, 12월 28일까지는 가족 단위 관람객을 위한 ‘엄빠랑 크리스마스마켓 가자’가 운영돼 가족들이 함께 따뜻한 연말 분위기를 느끼며 소중한 추억을 쌓을 수 있을 것으로 기대된다.