[헤럴드경제=전현건 기자] 7조8000억원 규모의 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업 방식이 ‘지명경쟁입찰’로 22일 결정됐다.

방위사업청은 이날 열린 방위사업추진위원회에서 KDDX 상세설계 및 선도함 건조를 맡을 사업자 선정 방식으로 수의계약, 경쟁입찰, 공동설계 등 3가지 방안을 상정해 논의한 결과, 경쟁입찰로 의결했다고 밝혔다.

지상혁 방사청 함정사업부장 직무대리는 방추위 후 국방부 기자실에서 “이날 결정을 근거로 선도함 건조 기본계획을 작성해 방추위에 상정해야 한다”며 “최단시간 상정하는 것이 목표라 늦어도 1분기 내 상정하고 제안요청서 작성, 입찰공고, 협상을 거쳐 내년 연말까지 계약하는 게 목표”라고 말했다.

KDDX는 선체와 이지스 체계를 모두 국내 기술로 건조하는 첫 국산 구축함 사업이다. 총 7조8000억원의 예산을 투입해 6000톤급 미니 이지스함 6척을 건조한다.

함정 건조 사업은 통상 개념설계, 기본설계, 상세설계 및 선도함 건조, 후속함 건조 순으로 진행되는데 한화오션과 HD현대중공업이 각각 개념설계와 기본설계를 맡았다.

당초 계획상 2023년 12월 기본설계 완료 후 지난해부터 상세설계·선도함 건조에 착수할 예정이었으나 양사 경쟁 과열로 방사청이 결론을 내리지 못해 사업이 지연됐다.

그동안 방사청은 빠른 납기를 고려해 관례대로 기본설계를 맡았던 HD현대중공업과 수의계약을 맺고 사업을 추진하려 했다.

그러나 한화오션이 HD현대중공업의 군사기밀 유출 사건을 문제 삼으며 경쟁입찰 또는 공동설계를 강하게 주장하자, 방사청은 사업방식 결정을 미뤄왔다.

사업자 선정 방식이 지명경쟁 입찰로 결정되면서 HD현대가 이번 사업에 보안벌점을 적용 받을지 주목된다.

기본설계를 한 HD현대가 다른 평가에서 한화오션보다 더 높은 점수를 받을 수 있을 것이라는 게 일반적인 견해인 상황에서 보안 벌점이 변수가 될 수 있다는 관측이 나온다.

방사청 관계자는 “(HD현대) 1.8점이라는 보안 감점이 19일 종료됐고 보안 감점을 추가로 검토하는 사항은 입찰공고 행위 후 제안서 평가할 때 확인되는 것”이라며 “다음 입찰공고 행위 발생될 때 업체가 방사청에 문의를 통해서 확인할 사항”이라고 설명했다.

이어 “방사청은 그동안에 추가적인 보안 벌점에 대한 사항은 심도 있게 검토하고 있다”고 부연했다.

1년 6개월가량 늦어진 KDDX 사업이 경쟁입찰 방식이 적용되면서 지연이 불가피해 해군 전력화에 차질이 생길 수 있다는 우려가 제기된다. 관련 규정 정비와 제안서 평가 기준 마련에도 시간이 소요되기 때문이다.

방사청은 2032년 말 1번함 인도를 목표로 하고 있다.

방사청은 KDDX 선도함 이외에도 남은 5척의 전력화가 늦어진 것과 관련해 “규정 개정을 통해서 일괄 발주해 복수 낙찰자를 선정하는 방식 등 방사청이 충분히 검토해서 가급적 전력화를 당길 수 있는 방안들을 찾아보겠다”고 설명했다.