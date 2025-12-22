대구 달성군에 고 박건하 군 추모비 건립 달성군, 의로운 군민 1호로 선정

[헤럴드경제=김광우 기자] 겨울 저수지에 빠진 친구를 구하려다, 목숨을 잃은 고 박건하 군의 추모비가 대구 달성군에 건립된다.

대구 달성군은 22일 대구 달성군 세천늪근린공원에 고 박건하 군 추모비 제막식을 열었다고 밝혔다. 추모비 옆에는 박 군의 이름과 함께 이웃을 향한 용기와 희생의 뜻을 기리는 문구가 새겨졌다.

앞서 지난 1월 13일 달성군 다사읍 서재리 저수지에서 박 군을 포함한 중학생 11명이 놀던 중 얼음이 깨졌다. 이에 5명이 수심 약 3m의 물에 빠졌다.

당시 13세였던 박 군은 친구들을 구하기 위해 물에 뛰어들었다가, 결국 목숨을 잃었다. 이후 달성군은 박 군을 의사자로 지정하기 위한 절차를 진행했으며, 지난 5월 보건복지부로부터 의사자로 공식 지정됐다.

달성군은 달성군의회가 제정한 ‘의로운 군민 예우 및 지원에 관한 조례’에 따라 박 군을 의로운 군민 1호로 선정했다. 이후 조례에 따라 이날 박 군의 유족에게 증서와 위로금 1000만원을 전달했다.

유가족은 “비록 짧은 생을 살다 갔지만, 추모비에 새겨진 아이의 이름이 오래도록 기억돼 아이의 마음과 뜻이 많은 사람에게 전해지길 바란다”고 말했다.

최재훈 대구 달성군수는 “박건하 군을 기억하는 이 공간이 한 학생의 이름과 삶을 오래도록 간직하는 장소가 되길 바란다. 이번 추모비 건립과 의로운 군민 선정이 생명의 소중함을 되새기고, 서로를 존중하는 공동체의 마음이 이어지는 계기가 될 것”이라고 말했다.