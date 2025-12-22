방사청 “KDDX 사업추진방안 ‘지명경쟁’ 입찰로 의결
[헤럴드경제=전현건 기자] 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업자 선정 방식이 결정됐다.
방위사업청은 22일 국방부 기자실에서 “KDDX 사업 추진방안을 ‘지명경쟁’ 입찰로 의결됐다”고 밝혔다.
rimsclub@heraldcorp.com
방사청 “KDDX 사업추진방안 ‘지명경쟁’ 입찰로 의결
[헤럴드경제=전현건 기자] 한국형 차기 구축함(KDDX) 사업자 선정 방식이 결정됐다.
방위사업청은 22일 국방부 기자실에서 “KDDX 사업 추진방안을 ‘지명경쟁’ 입찰로 의결됐다”고 밝혔다.
與, 5개 상임위에서 쿠팡 연석 청문회 연다…“김범석 출석수단 강구”
[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당은 쿠팡 개인정보 유출 사태와 관련해 국회 5개 상임위 연석청문회를 오는 30∼31일 개최한다고 22일 밝혔다. 민주당 허영 원내정책“수석부대표는 이날 국회에서 취재진에게 이같이 말했다. 연석청문회에는 과학기술정보방송통신위원회와 정무위원회, 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 기획재정위원회가 참여한다. 총괄 간사는
이번엔 강민경, 이쯤하면 주사이모 ‘데스노트’…“전혀 무관한 일”
[헤럴드경제=고승희 기자] 방송인 박나래로부터 촉발된 ‘주사이모’ 논란이 걷잡을 수 없이 번지고 있다. 이쯤하면 ‘데스노트’에 가깝다. 샤이니 온유, 키에 이어 입짧은햇님은 물론 ‘주사이모’가 자신의 인스타그램에서 팔로잉한 연예인들이 다음 타자로 언급되는 상황이다. 결국 다비치 강민경도 해명에 나섰다. 21일 대중문화계에 따르면 무면허 비의료인인 ‘주사이모’로부터 불법 의료 서비스를 제공받았다는 의혹에 휘말린 방송인 박나래와 샤이니 키, 유튜버 입짧은햇님이 줄줄이 활동 중단을 한 가운데 다비치 강민경에게도 불똥이 튀었다. 이들은 모두 ‘주사이모’ A씨의 인스타그램 팔로잉 목록에 올라온 인물들. 온라인에선 주사이모의 인스타그램을 파헤쳐 팔로잉 중인 연예인 리스트를 공개하며 해명을 요구하는 상황이다. 다비치 강민경은 이 같은 의혹이 확산되자 20일 자신의 계정에 “최근 인스타나 유투브 댓글로 저와 관계가 없는 일에 대해 궁금해하시는 분들이 계신 것 같아 조심스럽게 말씀드린다”고 스토리
다카이치의 배짱?…일본은 어떻게 중국 없이 희토류 공급망 구축했나[Deep Spot]
[헤럴드경제=김영철 기자] 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘유사시 대만 개입’ 발언으로 중일 갈등이 군사·경제 전선으로 확산하는 가운데 일본에 대한 중국의 ‘희토류 수출 통제’ 가능성이 부상하고 있다. 중국 정부가 여행과 문화행사 등 각종 교류를 제한하는 한일령(限日令)에 이어 일본 전투기를 향해 레이더를 조사(照射·겨냥해 비춤)하고 일본 수도 도쿄 북동쪽을 향해 전략전투기 경로를 상정하는 등 군사적 도발을 감행하고 있지만 다카이치 총리는 대만 발언을 철회하지 않고 있다. 중국의 다음 카드는 ‘희토류 통제’가 될 것이라는 전망에도 다카이치 내각은 크게 동요하지 않는 분위기다. 그 이유로는 일본이 2010년 센카쿠 분쟁 이후 15년간 희토류 공급망 다변화에 나서며 희토류 ‘탈중국’을 꾀했기 때문이란 분석이 나온다. 세계경제포럼(WEF)에 따르면, 현재 일본의 중국산 희토류 의존도는 60%로, 2010년 85%에 비해 대폭 낮아졌다. 한국(80%이상), 미국(75%이상)이나 유럽(95%이
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판