[헤럴드경제=김용훈 기자] 고용노동부는 22일 주요 국책 연구기관 전문가들과 함께 고용동향 점검회의를 열고 내년도 일자리 전망과 청년층 고용상황을 점검했다고 밝혔다.

이번 회의는 올해 노동시장을 객관적으로 평가하고 2026년 노동시장 여건을 전망하고자 마련됐다. 청년 고용난 타개를 위한 방안도 논의됐다.

한국노동연구원과 한국개발연구원, 한국은행 등 주요 연구기관의 전문가는 내년도 고용 전망 발표를 통해 경제, 산업 등 측면에서 관심을 기울여야 할 지점을 제시했다.

청년을 포함한 일자리 정책이 더 현장 중심적이고 효과적인 방향으로 설계될 수 있도록 다양한 의견을 주고받았다.

노동부는 정기적으로 ‘고용동향 점검회의’를 개최해 고용시장 상황을 모니터링하고, 논의된 내용을 검토해 내년도 고용 정책의 세부 실행 계획에 반영할 예정이다.

김영훈 노동부 장관은 “정부는 일할 의지가 있는 국민 누구나 일할 수 있고, 특히 잠시 숨 고르는 청년들이 다시 도전할 수 있도록, 신속하고도 촘촘한 전달체계와 정책 수단을 총동원하겠다”고 밝혔다.