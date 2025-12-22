PGA Q스쿨 종료 귀국, 내년 시즌 각오 “해외 코스와 잔디 적응 몸소 배웠다”

[헤럴드경제=조용직 기자] 2025 시즌 최고의 한 해를 보낸 옥태훈(27·금강주택)이 2026시즌 구상을 밝혔다. 1~2월 전훈으로 체력과 기술을 끌어올려 올시즌 성과를 내년으로 이어가겠다는 각오다.

옥태훈은 2025년 ‘제네시스 대상’ 수상자 자격으로 지난 15일 미국 플로리다주 폰테베드라비치에서 열린 PGA투어 큐스쿨 최종전을 끝으로 올 시즌 일정을 마쳤다. 상위 5명에게 2026시즌 PGA 투어 출전권을 주고 상위 40명에게는 2부 투어인 콘페리 투어 출전 자격이 부여되는 이 대회에서 공동 92위에 그쳤다.

옥태훈은 “코스와 잔디에 적응하는 데 시간이 좀 걸렸다”고 아쉬움을 감추지 않으면서도 “비록 좋은 성적은 내지 못했지만 해외 무대에서 내 기량이 어느 정도인지 확인할 수 있어 의미가 있었다”고 돌아봤다.

이어 “PGA투어 도전에 대한 두려움은 없다. 해외 선수들과 경쟁을 통해 내가 갖고 있는 경쟁력을 확인했다. 장점을 살리는 데 집중해 더 성장하는 선수가 될 것”이라며 “이번 PGA투어 큐스쿨 최종전 출전으로 인해 해외 코스와 잔디에 적응하는 법을 몸소 배울 수 있었다. 앞으로는 이러한 기회가 주어졌을 때 좀 더 편안하게 대응할 수 있을 것 같다고 확신한다”고 설명했다.

옥태훈은 올 시즌 3승을 거두며 ‘제네시스 대상’을 포함해 ‘시즌 상금랭킹 1위’, ‘덕춘상(최저타수상)’, 한국골프기자단이 선정한 ‘기량발전상(Most Improved Player)’, ‘TOP10 피니시상’ 등 각종 타이틀을 휩쓸었다.

옥태훈은 내년 시즌을 향해서는 전훈으로 체력과 기술을 향상시켜 성과를 계속 남기겠다는 의지를 다졌다.

“1월 초부터 2월 말까지 베트남 하노이에서 약 두 달 간의 전지훈련을 소화할 예정이다. 체력적인 부분은 물론이고 기술적인 부분도 향상시키기 위해 노력하겠다. 훈련을 통해 쌓은 기량을 대회에서 어떻게 적용할지도 고민하겠다.”

옥태훈은 “한 시즌 잘했다고 끝이 아니라고 생각한다. 이번 시즌의 기량을 다음 시즌에도 이어가 팬 분들에게 더욱 재밌는 경기를 보여드릴 수 있게 꾸준히 노력할 것”이라며 “KPGA 투어 활성화에도 기여하고 싶고 신뢰받는 선수가 될 수 있게 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

그는 “DP월드투어와 아시안투어 대회 출전 계획도 잡고 있다. 가능한 범위 안에서 훈련과 대회를 병행하며 실전 감각을 쌓을 것”이라고 힘줘 말했다.