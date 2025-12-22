22일부터 조직적ㆍ악성 범죄에 수사력 집중

[헤럴드경제=전새날 기자] 경찰이 마운자로 등 비급여 비만치료제의 실손보험 부당 청구 사례가 잇따르자 전국 특별단속을 실시한다.

22일 경찰청 국가수사본부에 따르면 올해 10월에 종료된 보험사기 특별단속에 이어 실손보험 부당청구 행위에 대한 별도 특별단속이 이뤄진다.

중점 단속 대상은 ▷실손보험 적용이 불가능한 치료에 대한 거짓청구 행위 ▷보험금 지급 요건을 충족하기 위한 과다ㆍ이중ㆍ분할 청구행위와 ▷이에 수반하는 진료기록부ㆍ영수증 등 허위기재 ▷각종 보험금 편취 행위 ▷알선ㆍ권유ㆍ유도행위 등이다.

경찰은 각 시도경찰청 반부패경제범죄수사대ㆍ형사기동대 등에 ‘보험사기 전담수사팀’을 지정ㆍ운영한다. 보험금 편취 고의가 비교적 미약한 단순 환자보다는 의료관계자, 브로커 등이 개입된 조직적ㆍ악의적 보험사기에 대해 수사력을 집중한다. 또 범죄단체조직죄, 업무방해, 허위진단서작성죄 등을 적극 적용해 취득한 범죄수익 전액에 대해 적극적으로 몰수ㆍ추징보전할 예정이다.

최근 일부 의료기관이 브로커와 공모해 비급여 치료인 비만치료제를 급여 또는 실손보험 보장 대상인 것처럼 가장한 사례가 발생하고 있다. 이들은 비급여 치료를 다른 치료 명목으로 바꾸거나 진료내역을 분할·변형하는 방식으로 보험 청구가 가능하도록 했다. 이 과정에서 허위·과장된 진료기록과 영수증을 발급한 것으로 나타났다.

경찰은 이러한 사례가 비급여 진료비를 실손보험 재정에 전가하는 구조적 범죄라고 판단하고 있다. 보험금 누수로 인한 부담이 결과적으로 다른 가입자들에게 보험료 인상으로 전가돼 보험재정에 중대한 위해를 초래할 수 있는 조직적ㆍ악성 범죄로 발전할 수 있다고 보고 있다.

앞서 최근 서울의 모 의원에서 환자유인 행위 및 진료기록 허위 작성 등이 의심된다는 보도가 나오면서 대한의사협회는 입장문을 발표하기도 했다. 의협은 “의료법 제27조(무면허 의료행위 등 금지)에서 환자유인 행위는 엄격히 금지하는 행위”라며 “동 법 제22조(진료기록부 등)에 따라 의사는 의료행위에 관한 사항과 의견을 상세히 기록하고 서명해야 한다”라고 설명했다.

그러면서 “해당 회원이 소속된 서울특별시의사회 윤리위원회의 절차가 신속하고 공정하게 진행될 수 있도록 필요한 조치를 취하고, 의료계의 자율정화 역량을 더욱 강화해 나갈 것”이라며 “국회와 정부가 의료인 단체에 보다 실질적인 자율징계권을 부여할 수 있도록 법 제도 개선을 촉구한다”고 강조했다.

경찰청은 “보험사기는 사회안전망의 큰 축을 담당하는 보험제도에 대한 신뢰를 무너뜨리고 보험금 누수를 유발한다”라며 “선량한 보험가입자의 피해를 초래하는 민생 침해범죄인 만큼 단속에 최선을 다할 것”이라고 강조했다.