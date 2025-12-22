[헤럴드경제=김보영 기자] 영국 매체의 설문조사에서 서울이 전 세계에서 체감 물가가 ‘가장 비싼 도시’로 선정됐다.

이는 주거비가 아닌 외식·음주·문화생활 등 일상적인 사회활동 비용을 기준으로 한 조사다. 서울 시민들이 체감하는 생활비 부담이 글로벌 주요 도시 가운데 가장 크다는 의미로 볼 수 있다.

최근 영국 문화·라이프스타일 매체인 ‘타임아웃(Time Out)’은 전 세계 100개 이상 도시에서 거주하는 1만8000명 이상의 현지 주민을 대상으로 설문조사를 진행했다. 주거비나 식료품 물가가 아닌 외식, 술, 밤문화, 문화·여가 활동의 ‘체감 비용’을 중심으로 도시별 순위를 매겼다.

조사 결과 서울은 주민 체감 기준으로 가장 비싼 도시 1위에 올랐다. 서울 시민 가운데 레스토랑 외식이 저렴하다고 답한 비율은 30%에 그쳤고, 나이트라이프가 부담 없다고 응답한 비율은 21%에 불과했다. 또한 술 한 잔을 마신 뒤 “지갑에 큰 부담이 없다”고 느낀 응답자는 27%에 머물렀다.

타임아웃은 “서울은 문화와 밤문화가 매우 활발한 도시지만 그만큼 외식과 음주 비용에 대한 부담이 크다”며 “도시의 매력과 체감 물가 사이의 간극이 뚜렷하게 나타난 사례”라고 설명했다.

상위권에는 북유럽 도시들도 다수 포함됐다. 노르웨이의 오슬로는 외식비 부담이 가장 큰 도시로 꼽혔으며, 레스토랑 외식이 저렴하다고 답한 주민은 24% 미만이었다. 스웨덴의 스톡홀름 역시 음식과 엔터테인먼트에 대한 높은 가격 부담으로 낮은 평가를 받았다.

영국의 수도 런던은 13위, 싱가포르는 12위로 조사됐다. 런던은 무료 문화시설이 풍부함에도 불구하고, 술값과 밤문화 비용에 대한 부담이 크다는 응답이 많았다.

반면 가장 살기 저렴한 도시로는 남미 도시들이 상위권을 차지했다. 콜롬비아의 메데인과 보고타가 1·2위로, 응답자의 94%는 “커피 한 잔을 저렴하게 즐길 수 있다”고 답했다. 이어 중국 베이징, 미국 뉴올리언스, 이탈리아 나폴리가 뒤를 이었다.