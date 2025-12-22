송영길 소나무당 대표 인터뷰 업무보고 생중계 대체로 긍정평가 지방선거 후보 경쟁력에 승패 달려 “국힘 ‘윤어게인’ 후보 찍어주겠나”

송영길(사진) 소나무당 대표가 최근 생중계로 진행된 이재명 정부의 업무보고와 관련 “이재명 대통령이 아주 잘하고 있다”면서 “일장일단이 있겠지만, 한 번은 해야 했던 일”이라고 평가했다.

헤럴드경제는 지난 17일 오후 서울 여의도 소나무당 당사에서 송 대표를 만나 현 정부에 대한 평가와 내년 6·3 지방선거 전망 등에 대해 물었다. 송 대표는 5선 국회의원과 인천시장, 더불어민주당 당대표 등을 역임했으며 ‘민주 진보진영의 맏형’으로 통한다.

이번 지방선거의 의미를 짚어달라는 질문에 송 대표는 “이 대통령의 지난 1년에 대한 평가가 제일 크겠다”며 “각 당이 얼마나 후보 공천을 잘 해서 제대로 된 인물을 내세우느냐에 승패가 달라질 것”이라고 밝혔다.

그는 “집권 여당에 대해 국민들께서 평가를 하겠지만, 가장 큰 평가는 국민의힘과 장동혁 대표를 향할 것”이라며 “국민들이 ‘윤어게인’을 계속 말하는 후보를 과연 찍어주겠는가”라고 지적했다.

여야가 총력전에 나설 것으로 예상되는 서울시장을 비롯한 수도권 선거 전망에 대해선 “특정 후보를 편들지는 않겠지만, 쟁쟁한 분들이 나왔으니 서로 경쟁을 벌여 좋은 정책이 많이 발굴되면 좋겠다”며 “원칙을 세워 공정한 공천과 경선을 진행하면 민주당이 서울시장, 경기도지사, 인천시장 선거에서 모두 승기를 거머쥘 것”이라고 내다봤다. 다만 여야 모두 표 차이가 크지 않은 박빙이 될 것으로 전망했다.

지난 지방선거에서 맞붙었던 오세훈 서울시장의 시정을 놓고 송 대표는 “보여주기에만 집중했다”고 지적했다. 그는 “정치란 어차피 한정된 예산을 가지고 어떤 우선순위에 따라 배분하느냐에 달려 있다”면서 “한강버스를 띄우고 광화문 광장 ‘감사의 정원’을 조성하는 게 중요한 우선순위가 되는지는 의문”이라고 말했다.

송 대표는 여야 정치권의 대치가 길어지는 상황과 관련해선 “민주 진보진영이 내란 세력과 싸우려면 국민들께 차별화된 모습을 보여주고 정치의 수준을 높여야 한다”고 밝혔다.

현재 송 대표는 ‘민주당 전당대회 돈봉투 사건’ 관련 항소심 결과를 기다리고 있다. 앞서 1심에서 돈봉투 살포 혐의에서는 무죄를 받았으나, 불법 정치자금을 받은 혐의에 대해서는 내년 초 항소심 선고가 예상된다.

그는 최근 근황과 향후 행보에 대해선 “강연 요청이 오면 나가고, 재판 준비도 하면서 바쁘게 보내고 있다”면서 “항소심 결과가 나올 때까지는 (출마 여부 등에 대해) 말하기 어렵다”며 말을 아꼈다. 주소현·양대근 기자