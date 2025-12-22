3년 연속 팬들이 뽑은 올해의골 수상

[헤럴드경제=조용직 기자] 세계의 캡틴 손흥민(33·LAFC)이 올 11월 볼리비아와 평가전에서 성공한 프리킥이 ‘2025 대한축구협회(KFA) 올해의 골’로 선정됐다.

대한축구협회는 팬 1450명이 직접 참여한 ‘2025 KFA 올해의 골’과 ‘2025 KFA 올해의 경기’ 투표 결과, 송흥민 지난 11월 14일 대전월드컵경기장에서 열린 볼리비아와 평가전에서 뽑아낸 프리킥 득점이 57.4%의 지지를 얻어 올해를 가장 빛낸 골로 선정됐다고 22일 발표했다.

손흥민은 후반 12분 페널티아크 왼쪽 부근에서 얻은 프리킥 상황에서 오른발 슈팅으로 수비벽을 넘기고 골대 왼쪽 상단에 볼을 꽂았다. 손흥민에 이어 이강인이 월드컵 3차 예선 쿠웨이트전에서 뽑아낸 득점이 24.2% 득표율로 2위에 올랐다.

이로써 손흥민은 2023년 월드컵 2차 예선 싱가포르와의 홈경기에서 나온 중거리 슈팅 득점과 2024년 아시안컵 8강 호주전에서 나온 연장전 프리킥 득점에 이어 3년 연속 팬들이 뽑은 ‘올해의 골’로 선정되는 기쁨을 맛봤다.

또 ‘2025 KFA 올해의 경기’는 손흥민과 조규성이 나란히 골 맛을 보고 2-0 승리를 따낸 볼리비아 평가전이 42.7%의 득표율로 1위를 차지했다.