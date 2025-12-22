6개월간 AI 기반 IT 교육 프로그램 제공 매월 학습비 지원에 채용 우대 혜택도

[헤럴드경제=유혜림 기자] KB국민은행이 다음달 19일까지 청년 IT 인재 양성 프로그램인 ‘KB IT’s Your Life’ 7기 참가자를 모집한다.

‘KB IT’s Your Life’는 KB국민은행의 대표 사회공헌사업인 ‘KB 드림 웨이브 2030’ 진로 분야의 일환으로, 2022년부터 체계적인 소프트웨어 교육을 제공하며 청년층의 IT 역량 강화와 취업 경쟁력 제고에 기여하고 있다.

이번 7기에선 최근 산업 전반에서 인공지능(AI) 기술 활용이 빠르게 확산되는 사회적 흐름을 반영해 AI 기반 맞춤형 커리큘럼으로 개편될 예정이다. 이를 통해 디지털 전환 시대에 필요한 AI 활용 능력을 갖춘 실무형 IT 인재를 육성하는 데 더욱 집중할 계획이다.

지원 대상은 대학 졸업자 및 졸업 예정자이다. 선발된 참가자들은 6개월 동안 Java·Spring·Vue.js 기반 애플리케이션 개발, SQL·DB 설계, AI 코드 어시스턴트와 Open AI API를 활용한 코드 작성 및 실습 등 전문 IT 교육을 받는다. 대면 참여가 어려운 지방 지역 교육생을 위한 비대면 교육도 함께 지원한다.

KB국민은행은 교육생들이 교육과정에 전념할 수 있도록 매월 자기주도학습비를 지원한다. ▷1대1 취업 컨설팅 및 취업 특강 ▷KB국민은행 현직자 멘토의 취업 멘토링 ▷코딩테스트 대비반 운영 ▷스프링 AI 활용 실습 교육 ▷해커톤 경진대회 등 취업 역량과 실무 역량 강화를 위한 IT 교육을 폭넓게 제공한다. 또한 우수 교육생으로 선정된 참가자에게는 KB국민은행 신입행원 채용 시 우대 혜택도 부여된다.