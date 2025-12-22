[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남과 부산의 행정통합 추진 여부를 가늠할 도민 여론조사가 시작된다. 다만 조사 이후의 구체적인 절차나 통합 추진 여부는 아직 정해진 바가 없어, 결과를 토대로 한 공론화 논의가 핵심 분기점이 될 전망이다.

22일 부산·경남 행정통합 공론화위원회에 따르면 양 시도 행정통합에 대한 도민 인식과 의견을 객관적으로 파악하기 위해 오는 23일부터 31일까지 여론조사를 실시한다.

이번 조사는 경남과 부산에 거주하는 만 18세 이상 성인 남녀 4000명을 대상으로, 지역·성별·연령을 고려한 표본 설계를 통해 대표성을 확보한다. 조사 방식은 전화면접조사로, 행정통합에 대한 인지도와 필요성, 찬반 여부와 그 이유 등을 폭넓게 묻는다.

조사 결과는 공론화위원회 내부 논의를 거쳐 종합 의견으로 정리된 뒤 양 시·도지사에게 전달될 예정이다. 다만 여론조사 결과가 곧바로 통합 추진으로 이어지는 것은 아니며, 결과에 따른 공론화위원회 판단과 시·도지사의 정책적 결정이 선행돼야 한다.

통합 추진이 필요하다는 판단이 내려질 경우에는 특별법 제정과 주민투표 등 후속 절차가 검토될 수 있다. 이 과정에서 대전·충남 사례와 달리, 경남·부산은 주민투표를 거쳐야 하는 구조여서 논의가 장기화될 가능성도 있다.

정원식 공동위원장은 “이번 여론조사는 행정통합 여부를 결정하는 절차가 아니라, 도민 인식을 확인하고 공론화 논의를 정리하기 위한 과정”이라며 “결과는 향후 경남·부산 행정통합 논의의 중요한 판단 자료가 될 것”이라고 말했다.