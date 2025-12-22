종로학원 주요 의대 수시 1차 합격자 분석결과 서울대 의대 5년 연속 수시 합격자 미등록 인원 0명 연세대 28명, 가톨릭대 23명, 고려대 39명 미등록 “지방권 상위권 학생 서울 의대에 지원자수 감소”

[헤럴드경제=김용재 기자] 2026학년도 주요 4개 의대 수시 최초합격자 가운데 미등록한 인원이 90명(수시 모집인원의 48.4%)으로 최근 5년 새 가장 많았다는 집계 결과가 나왔다. 올해 의대모집 정원 축소로 주요 의대 수시 중복합격이 늘어났기 때문인 것으로 분석된다.

22일 종로학원이 수시 1차 합격자를 공개한 주요 의대(서울·연세·가톨릭·고려·이화여·부산·제주대)를 분석한 결과 최초 합격자 가운데 중복합격으로 인한 미등록자는 90명이었다.

이는 최근 5년 사이 가장 많은 숫자다. 수시 최초합격자 중 미등록자 수는 2022년 88명(모집인원 대비 43.3%)이었고 ▷2023년 85명(41.9%) ▷2024년 70명(37.6%) ▷2025년 84명(45.2%)이었다.

다만 서울대 의대는 5년 연속 수시 최초합격자 가운데 미등록 인원이 없었다. 연세대는 28명(44.4%), 가톨릭대는 23명(41.1%), 고려대는 39명(58.2%)이었다.

지방권에서는 부산대 의대 미등록 인원이 23명(27.1%)으로 전년 44명(42.3%) 대비 21명으로 줄었다. 제주대는 7명(31.8%)으로, 지난해 18명(48.6%)보다 11명 줄었다.

종로학원은 미등록자 증가 배경을 의대 모집정원 축소 영향으로 분석했다. 지난해 의대 모집인원 대폭 확대로 ‘N수생’이 급증해 경쟁이 치열했으나 올해는 지원자 수 자체가 줄어 경쟁이 줄었다.

또 지방권 내신 상위권 학생들이 서울권 의대에 지원 자체를 적게 한 점도 서울권 주요 의대의 동시다발적인 중복합격을 부른 것으로 보인다.

임성호 종로학원 대표는 “지방에서는 내신 상위권 학생들 가운데 서울권 의대에 지원한 숫자가 작년보다 감소한 영향도 있다”라며 “올해 의대를 목표로 하는 수험생들이 지난해보다 줄어들었고 N수 등으로 의대를 지원하고자 하는 상위권 수험생들이 줄어들어 서울권 주요 의대 합격생 들이 타 의대 등의 중복합격인원이 늘어난 것으로 해석된다”라고 설명했다.

이어 “서울권 의대 중복합격으로 미등록 인원이 증가해 상위권 자연계 학과들의 추가 연쇄 이동이 커질 수 있다”라며 “24일 수시 추가합격 최종 등록 마감일까지 자연계 학생들은 최상위권에서 이러한 변화가 발생한 점을 인지해야 한다”라고 조언했다.