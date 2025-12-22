미래證, 3년 만기·총 1000억 규모 한투證, 2년 만기·투자한도 없어

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한국투자증권과 미래에셋증권이 ‘1호 종합투자계좌(IMA) 상품’을 잇달아 내놓으며 정면승부에 돌입했다. IMA 시장은 내년 최대 90조원에 이를 것으로 예상되는 만큼, 대형 증권사들간 자금유치 경쟁도 치열해질 전망이다.

22일 금융투자업계에 따르면, 미래에셋증권은 이날부터 ‘미래에셋 IMA 1호’ 상품을 출시하고 판매에 들어갔다. 지난 18일 한국투자증권이 첫 IMA 상품을 출시한데 이은 것이다.

IMA는 고객이 맡긴 자금을 증권사가 직접 운용하고, 그 운용 성과에 따라 수익을 배분하는 구조의 투자성 상품이다. 원금에 대해서는 증권사가 자체 신용을 바탕으로 지급 책임을 부담한다.

‘미래에셋 IMA 1호’는 만기 3년의 폐쇄형 상품으로 중도해지가 불가능하다. 총 규모는 1000억원이다. 이 중 950억원은 고객 모집 금액, 나머지 50억원은 미래에셋증권에서 시딩 투자 금액으로 이뤄진다. 운용 자산은 기업대출과 인수금융을 비롯한 비상장기업 투자, 벤처캐피탈(VC) 등 다양한 기업금융자산과 모험자본에 분산 투자한다.

가입 기간은 오는 22일부터 24일까지다. 가입 금액은 최소 100만원부터 최대 50억원으로 모집 한도 초과시 안분배정된다. 상품 설정일은 26일이다.

앞서 출시된 한국투자증권의 IMA 상품은 2년 만기의 폐쇄형 구조로 설계됐으며, 최소 가입금액은 100만원, 1인당 투자 한도는 없다. 판매 기간은 오는 23일까지다.

운용 자산은 기업대출과 회사채, 인수금융 등 현금흐름이 비교적 안정적인 기업금융 자산을 중심으로 구성된다. 일반 개인투자자들이 직접 접근하기 어려웠던 비상장, 사모영역의 대체투자 자산에 분산 투자한다.

두 상품 모두 예상 수익률을 명시하지 않고, 만기 시 실제 투자 성과를 기준으로 최종 상환 금액이 산정한다. 다만, 시장에서는 연 4%대 이상의 수익률을 올릴 것으로 기대하고 있다. 실제로 김성환 한국투자증권 사장은 지난 18일 인터뷰에서 “연 4%는 허들일 뿐”이라며 “은행 예금이랑 단순 비교할 상품이 아니다”고 자신감을 드러내기도 했다.

전배승 LS증권 연구원은 “(IMA는)원금보장 메리트에 추후 세제혜택 등이 더해질 경우 은행예금 뿐 아니라 안정형 금융상품 전반의 수요를 대체할 수 있어 높은 성장잠재력을 보유했다”며 “증권사의 경우 신규수익원 확보와 함께 VC 투자관련 자회사 및 계열사와의 운용시너지 등 긍정적 효과가 예상된다”고 말했다.